Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 2 марта 2021 16:48 (UTC+04:00)
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Карранти – предатель партизанского отряда, агент фашистов и враг Михайло, который ради денег был готов на все - таким он остался в памяти зрителей, посмотревших культовый фильм "На дальних берегах". Эта кинокартина про дерзкого и бесстрашного азербайджанского героя, советского партизана и разведчика, участника движения Сопротивления против фашизма, героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде (псевдоним - Михайло, сыграл Нодар Шашигоглу), сражавшегося в партизанском отряде в Италии во время Второй мировой войны. Снятый в 1958 году фильм Тофига Тагизаде по сценарию Имрана Гасымова и Гасана Сеидбейли стал лидером проката в СССР – 45 миллионов зрителей! А автор музыки к фильму, выдающийся композитор Гара Гараев был признан лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в Киеве.

Этот образ, хоть и отрицательный, стал одним из самых запоминающихся в картине. Его сыграл Лев Бордуков, а эта роль стала одной из главных в его кинокарьере.

В рамках проекта Trend Life "Зарубежные актеры в азербайджанских фильмах" представляем читателям материал о Льве Бордукове (3 марта 1913 - 18 мая 1967). Всего в его жизни было 11 киноролей, три в азербайджанском кинематографе – Карранти в фильме "На дальних берегах" ("Uzaq sahillərdə", Тофиг Тагизаде, 1958), Хоук и Мартынов в "Следствие продолжается" ("İstintaq davam edir", Алисаттар Атакишиев, 1966) и председатель суда в "Почтовый ящик" ("Poçt qutusu", Рауф Казымовский, 1967).

Лев Бордуков творческую карьеру начал в 16 лет. В 1929-1932 годах был актером Второго рабочего театра Управления московских зрелищных предприятий. В 1933 году дебютировал в кино, сыграв в картине "Солнце выходит на западе", которая повествует о тяжелой доле рабочих в Германии, борьбе коммунистов с капиталистами. С 1933 по 1941 год был актером МХАТа, сыграл в "Боевом киносборнике №2". В 1942-1943 годах участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен и демобилизован. Затем выступал на сцене Центрального театра транспорта и Театра-студии киноактера.

Он строил город на костях

Характер Льва был взрывной, с обостренным чувством справедливости, после войны он был арестован и отправлен в Сибирь за антисоветскую пропаганду. Это был Норильский исправительно-трудовой лагерь, через который прошли десятки тысяч человек, каждый четвёртый погиб из-за болезней, голода, холода и непосильного труда.

Город Норильск строился политзаключенными после обнаружения здесь медно-никелевых руд с высоким содержанием платины. Только за время войны здесь погибло более 7500 человек. По началу погибших хоронили в братских могилах , но в условиях вечной мерзлоты копать могилы на такое количество погибших и расстрелянных было занятием сложным. Поэтому в скором времени их просто заводили в штольни, расстреливали, потом заводили следующих, которые обливали расстрелянных горючим, сжигали, а потом и расстреливали тех, кто сжигал. Вот такие были страшные времена!

Лежат погибшие, как вспоминали выжившие заключённые, на каждом метре земли Норильска, где построены комбинаты, под каждой дорогой обычной и железнодорожной. Поэтому Норильск называют "городом на костях". В 1953 году, когда была разрушена система ГУЛАГа, в Норильске из 77 тысяч горожан 68 тысяч были заключенными. Среди них - представители отечественной научной и творческой интеллигенции, люди различных национальностей, талантливые архитекторы и инженеры. В 1956 году Норильский исправительно-трудовой лагерь был закрыт.

В этом лагере с 1947 по 1952 год отбывал срок Лев Бордуков. Его актерский талант не был забыт, и в начале 50-х он стал выступать в ансамбле ИТК при МВД и Норильском театре, которые были созданы из заключенных. Естественно, что выступления проходили под конвоем. Эти пять лет дорого стоили Льву Бордукову.

После освобождения, на протяжении трех лет, был актером Челябинского театра драмы, Тамбовского драматического театра им. Луначарского, Киевского театра русской драмы им. Леси Украинки и, наконец, театр им. Владимира Маяковского (1955-1967). В 1956 году сыграл французского партизана в фильме "Без вести пропавший" о безвестных героях Великой Отечественной войны и борьбе интернационалистов против фашизма, который стал одним из лидеров советского кинопроката – более 35 миллионов зрителей. После этого фильма Тофиг Тагизаде пригласил актера в картину "На дальних берегах". Параллельно актер снимался в фильме "Киевлянка".

Под конвоем!

Съемки фильма проходили в Баку, Сочи, Прибалтике, а финальные сцены в селах Агсуинского района. К большому сожалению, актер был подвержен частому употреблению спиртного – этим самым он пытался заглушить боль от увиденного и пережитого в период заключения. Однажды он даже не пришел на съемки, сославшись на болезнь. В те годы съемки проходили по строгому плану, за каждый день и даже за метры отснятых лент режиссеры отчитывались перед вышестоящими инстанциями. А должен был сниматься очень важный эпизод, когда Михайло встречается с Карранти, чтобы наказать его за предательство. Тофиг Тагизаде в такой экстремальной ситуации решил срочно гримировать второго режиссера Руфата Шабанова и снимал Карранти со спины и в профиль – эти кадры вошли в фильм, а крупным планом Льва Бордукова сняли позже.

Пристрастие к спиртному чуть было вновь не привело актера за тюремную решетку. Причем дела обстояли очень серьёзно. Это произошло во время съемок в Сочи.

В Сочи деньги на ежедневные расходы артистам не выдавались. И тогда Бордуков решил "пошутить". Охмурив работницу почты, мол, хочет пошутить над директором фильма Теймуром Гусейновым, отправил ему телеграмму со следующим содержанием: "Если не выдадите актерам деньги, то в дело вмешается банда "Черная кошка"". Как известно, в послевоенные годы банда "Черная кошка" стала легендарной в народе своими дерзкими налетами. В 1953 году многих "чернокошкинцев" переловили, некоторые скрылись, но появились последователи этой банды с одноименным названием. С этой телеграммой Теймур Гусейнов направился в милицию, сотрудницу почты задержали, но сколько бы она ни говорила, что это попросил сделать "какой-то актер" не поверили, она была уволена. Чудачества Бордукова на этом не закончились.

Будучи пьяным, он видит перед собой Управление КГБ Сочи. Подойдя ко входу, он вытаскивает из кармана …фотографию начальника службы военной разведки и контрразведки нацистской Германии Вильгельма Канариса (была использована во время съемок фильма) и, размахивая ею, начинает кричать: "Сегодня вечером к берегам подплывет турецкая лодка и заберет нас отсюда!". А когда его задерживают и начинают допрашивать говорит: "Я – американский разведчик". Естественно, его арестовывают и сразу же звонят в Москву, мол, американского разведчика поймали. Звучит приказ: "Утром самолетом доставить в Москву". Наутро, протрезвев, Бордуков начинает клясться, что он просто актер и снимается в фильме. Звонят в гостиницу, где оставался творческий коллектив, и узнают, что это правда, но отпускать нарушителя не собираются. Надо же такое – "наехать" на сам КГБ! Тофиг Тагизаде был в гневе, срывается весь съемочный процесс. Пришлось очень долго упрашивать начальника управления КГБ Сочи, приводя аргументы, что фильм про их коллег-разведчиков. В итоге решили Бордукова наказать за мелкое хулиганство и приговорили к 15 стукам. По правилам, его должны были постричь на лысо и отправить на исправительные работы. И вновь режиссеру пришлось уговаривать, чтобы не остригали актера, так как это помешало бы созданию образа. В результате, Бордукова ежедневно доставляли и увозили со съемочной площадки под конвоем. Об этих происшествиях в воспоминаниях поделился технический работник фильма Шахин Галабейли. Однако, после этого случая, Бордукову был поставлен запрет на съемки, который убрали через три года. Его кинокарьера пошла на спад. Хотя говорили, что у него в тот период был любовный роман с известной балериной Майей Плисецкой, которая после разрыва с ним вышла замуж за Мариса Лиепу.

Опять КГБ…Ирония судьбы!

Сыграв три небольшие роли в фильмах, продолжая выступать на театральной сцене, в 1966 году Бордуков приглашается в картину Алисаттара Атакишиева "Следствие продолжается". Фильм повествует о борьбе советских контрразведчиков со шпионами, охотящимися за советскими секретами. Бордуков сыграл майора КГБ Мартынова, который перевоплощается в американского шпиона Хоука. Ирония судьбы! Так вот, Мартынов помогает поймать настоящего резидента иностранной разведки, пытающегося вывезти из Баку секретные нефтяные таблицы...

После этой картины Бордуков снимается лишь в одном фильме "Операция "Трест"", а его последней ролью – эпизодической, становится председатель суда в фильме Рауфа Казымовского "Почтовый ящик" в 1967 году. В том же году, 18 мая, на 54 году жизни Лев Бордуков скончался.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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