В заповеднике «Гала» появится парк воды с расписными металлическими бочками (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В бакинской галерее Art Tower, расположенной в Ичери шехер, проходит воркшоп в рамках экологического art-проекта H.E.Art, сообщает Trend Life.

Проект H.E.Art. создает возможность для экологического использования металлических бочек. В оформлении общественных территорий с ограниченным пространством сегодня все большую роль играет контейнерное озеленение. Металлические бочки в качестве контейнеров очень современно смотрятся, хорошо вписываются в различные архитектурные стили. Композиции из деревьев в бочках, расписанных в разном стиле, становятся прекрасным дополнением к городскому ландшафту, выполняя одновременно и экологическую, и дизайнерскую функции.

По словам руководителя НПО Arts Council Azerbaijan художника Дадаша Мамедова организация всегда активно работает над проектами экологического направления.

«Мы не раз проводили воркшопы, в ходе которых художники расписывали металлические бочки. Такие бочки являются отходным материалом, их вывоз и утилизация обходятся недешево, а мы даем им вторую жизнь, создавая арт-объекты, сажая в них деревья, и тем самым озеленяем пространство.

Работы текущего воркшопа предназначены для Su Parkı (Парк воды). Данный парк будет создан в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала". В сквере будут размещены арт-объекты – не только расписные бочки, но и инсталляции, посвященные бережному отношению к водным ресурсам. Идя парка очень интересная, и Arts Council Azerbaijan рад принять участие в этом проекте. Интересно, что рядом с местом, где будет создан парк, находятся колодцы XVIII века. Цель создания парка – не только организовать место для отдыха, но и уделить особое внимание водным ресурсам и аспектам их ценности», – рассказал Trend Life Мамедов.

В проекте участвую семь художников, в дальнейшем к ним присоединятся мастера инсталляции.

«Я не раз участвовала в проектах Arts Council Azerbaijan, однако бочки расписываю впервые. Это очень интересный опыт – когда ты традиционно рисуешь на холсте, привыкнуть к работе на металлической поверхности сначала нелегко. Мне очень нравится тема, над которой мы работаем. Девиз проекта – "Вода наша жизнь!". Основной посыл всех работ – побудить людей задуматься о вопросах бережного отношения к воде», – отметила участница воркшопа, художница Роза Мурадова.

«В своей работе я изобразила "Водолея" – решила обратиться к знакам зодиака, но с национальными мотивами. По ходу работы появилась идея создать серию рисунков на все знаки зодиака, естественно, используя национальные орнаменты и узоры. Думаю, что работы, созданные в ходе воркшопа внесут свой вклад в информирование и просвещение общественности о проблеме водных ресурсов. Есть такое выражение "Одна картинка стоит тысячи слов", и может кто-то взглянув на наши работы задумается о столь важном и значимом вопросе, как рациональное водопользование», – сказала художница Камилла Мурадова.

«Я участница многих фестивалей, но впервые расписываю бочки. Моя работа называется "Сон под водой". Я изобразила водные глубины и человека, который под водой находит покой. Морская бездна притягивает своей красотой, чистотой, умиротворением… Кроме визуальной красоты, которую дарят наши работы, они еще и несут просветительский характер – расписанные бочки акцентируют внимание на вопросах бережного отношения к водным ресурсам и проблемам экологии», – подчеркнула художница Гюнай Бейлярова.

«Данный проект позволяет нам воплотить свои творческие идеи на столь интересном материале, как металлические бочки. В моей работе изображено сердце, внутри которого бушует море. Как организм человека не может без воды, так и сердце не может без чувств», – сообщила художница Ройя Гасанова.

Отметим, что воркшоп художников проходит в течение пяти дней. Проект реализуется при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Министерства культуры и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также проекта «Кура II» Программы развития ООН и Глобального экологического фонда (ПРООН-ГЭФ).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)