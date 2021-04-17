"Космические ковры" азербайджанского музея (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра представил на своей официальной странице в социальной сети ковры из своей коллекции, посвященные теме космоса, сообщает Trend Life.

Демонстрация ковров приурочена к 60-летию первого полета человека в космос.

Ковер известного мастера Джафара Муджири "Космонавтика" (1965 год): в серединном поле сюжетно-орнаментальной композиции ковра расположен монументальный образ человека, устремляющегося в космос. Серединное поле также украшают изображения звезд, планет, знаменитых космических кораблей. Пазухи арки в верхней части ковра и бордюры украшены богатым цветочным орнаментом.

К теме космонавтике в своем творчестве обращался и выдающийся художник по ковру Лятиф Керимов. Он создал ковер "Советский космонавт Герман Титов" (1969 год), посвященный знаменитому космонавту, покорившему космос вслед за Юрием Гагариным. Художник в очередной раз продемонстрировал свое умение создавать прекрасные ковровые композиции с оригинальным художественным решением. Как в серединном поле, так и в окружающей его полосе с диагональным полосатым орнаментом динамично и выразительно показан стремительный старт космических ракет. Небесные тела, планеты и знаки зодиака на красочном декоративном ковре идеально гармонируют с портретом космонавта в правом верхнем углу.

Гобелен "Космический калейдоскоп" (1985 год): к этой теме обратился в своем творчестве известный художник по гобелену Салар Мамедов. Композиция основана на зеркальной симметрии. Художник с высоким мастерством оживляет перед зрителями космический калейдоскоп звезд и планет абстрактной формы.

Ковер художника Надира Байрамова "Космос во имя мира" (1986 год): в серединном поле ковра изображены портрет первого космонавта Юрия Гагарина, космические корабли "Восток" и "Союз Т", кремлевская башня с красной звездой, окруженная флагами стран, космонавты, а также символ мира - голуби. Бордюр ковра украшен изображениями государственных флагов пятнадцати советских республик. Традиционные элементы орнамента использованы только в малых каймах и углах большой каймы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)