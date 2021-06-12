Мастер восковых фигур Сянан Эйнуллаев отмечает юбилей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня свой 65-летний юбилей отмечает известный азербайджанский художник и скульптор Сянан Эйнуллаев, сообщает Trend Life.

Сянан Эйнуллаев родился в Баку в 1956 году. Он является выпускником художественного училища имени Азима Азимзаде и Института искусств (ныне – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

С 1992 года Сянан Эйнуллаев проживает в Турции, где продолжает творческую деятельность. Эйнуллаев - автор восковых фигур общественных деятелей Турции.

Азербайджанский художник также является автором иллюстраций к восьмитомнику известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова, изданному в Стамбуле на русском языке. В Турции Сянан Эйнуллаев осуществил ряд крупных проектов, были организованы его персональные экспозиции, открыты памятники, автором которых он является. Его работы также были представлены за рубежом и вызвали большой интерес у зрительской аудитории. Сянан Эйнуллаев также занимался педагогической деятельностью.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)