Ариф Бабаев вернулся на родину после лечения в Турции

БАКУ /Trend Life/ - 83-летний ханенде, профессор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Ариф Бабаев вернулся на родину после курса лечения в Турции, сообщил Trend Life его сын Яшар Бабаев.

По его словам, состояние здоровья народного артиста Азербайджана улучшилось.

"Ариф Бабаев в течение месяца находился на лечении в Турции. Сейчас он в Гахском районе. Надеемся, что постепенно его самочувствие улучшится еще больше. Врачи говорят, что для этого нужно время. Верим, что все будет хорошо", - отметил Яшар Бабаев.

Он добавил, что его отец перенес инсульт (в 2020 году - примечание автора).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)