Потрясающе! Израильский музыкант посвятил песню героической армии Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный в Израиле певец и музыкант Сеня (Салман) Рабаев представил Trend Life видео исполнения композиции Ordum var ("Моя армия") на слова Насибы Исрафилгызы и музыку Ягут Алмаз, посвященной героической армии Азербайджана и первой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне.

В видеообращении музыкант шлет пламенный привет из Израиля и желает родному Азербайджану мира и процветания. Композиция исполняется на азербайджанском языке и иврите.

71-летний Сеня Рабаев известен в Израиле как исполнитель азербайджанских мелодий, в том числе и на кяманче. Родился в Баку 22 октября 1950 года. Его настоящее имя Сиин. Родители звали его просто Сеня. Азербайджанские же друзья дали ему красивый музыкальный псевдоним Салман. Окончил экономический факультет Азербайджанского института нефти и химии имени Азизбекова. С 1990 года живет в Израиле. Работал сотрудником налоговой инспекции города Хайфы, а затем в частной фирме. Сеня Рабаев искренне любит Баку, посвящает родному городу свои стихи и песни, всегда поддерживает Азербайджан. В его репертуаре есть такие композиции, как "Карабах", мугам "Шур", песня Ana Kür и другие. Музыкальный руководитель народного инструментального ансамбля Sevgi. Является членом Международной ассоциации Израиль-Азербайджан - "АзИз".

(Автор: Вугар Иманов)