На стене здания в Ичери Шехер появились герои мультфильмов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - НПО Arts Council Azerbaijan совместно с Государственным управлением историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Музейным центром "Ичеришехер", Музеем мультипликации и Международной школой TISA дал старт воркшопу, являющимся частью большого проекта "Парк анимации имени Назима Мамедова". Об этом сказал Trend Life глава НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов.

В рамках стартовавшего проекта ученики Международной школы TISA расписывают стену здания, расположенного в Ичери Шехер.

На стене школьники изображают персонажей из фильмов режиссера-мультипликатора, художника Назима Мамедова (1934 - 2004). Каждый ученик рисует одного персонажа, в дальнейшем работы будут объединены в один целостный мурал. Также в рамках проекта для учащихся школы TISA организованы интересные экскурсии по Ичери Шехер, лекции на тему истории и развития азербайджанской анимации.

Отметим, что имя Назима Мамедова неразрывно связано с самыми любимыми отечественными мультфильмами. Будучи автором первых азербайджанских мультфильмов, он внес большой вклад в становление и развитие национальной анимации. Назим Мамедов является выпускником художественного училища имени Азима Азимзаде и курсов киностудии "Союзмультфильм" в Москве, с 1961 года работал режиссером-мультипликатором на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Он принимал участие в производстве сорока документальных фильмов. Назим Мамедов является основоположником Азербайджанской мультипликации. Свой первый мультипликационный фильм "Медведь и мышь" (считается первым полноценным азербайджанским мультипликационным фильмом) снял в 1970 году. А в 1988 году создал первую в республике мультфильм-оперу в 5 частях "Прекрасная Фатма". Назим Мамедов также занимался станковой живописью, графикой, книжной детской иллюстрацией, его картины широко известны в Азербайджане и за рубежом.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)