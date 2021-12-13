Спустя 22 года Рамиль Гасымов воплотит образ Сарвара в спектакле "Не та, так эта" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 25 декабря в 19.00 состоится показ спектакля по произведению великого Узеира Гаджибейли "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта"), сообщает Trend Life. Главные партии исполнят народный артист Азер Зейналов (Мешади Ибад) и заслуженный артист Рамиль Гасымов.

"Не та, так эта" (азерб. О олмасын, бу олсун, известная также под названием Мешади Ибад-Məşədi İbad, по имени главного героя комедии) - музыкальная комедия (оперетта) в четырех действиях выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, написанная в 1910 году. В ней отражены социально-бытовые отношения в дореволюционном Азербайджане. Это второе произведение композитора в этом жанре. Наряду с его третьей опереттой "Аршин мал алан", комедия "Не та, так эта" также считается национальной классикой. В музыке Узеиром Гаджибейли была использована народная музыка и мугам, а в тексте - газели Физули. Премьера состоялась 25 апреля 1911 года в этом же театре. На протяжении многих лет произведение с успехом ставилось на различных театральных площадках, демонстрировалось на международных фестивалях, был снят одноименный фильм.

"Произведение является одним из ярчайших образцов сокровищницы культуры Азербайджана, за долгие годы став одним из самых любимых произведений, оно нашло свое место в сердцах миллионов и по-прежнему приветствуется публикой. Могу с гордостью сказать, что мне выпала честь сыграть главную роль в ряде произведений великого композитора Узеира Гаджибейли, среди которых "Кёроглу", "Аршын мал алан" и "Не та, так эта". Спектакль "Не та, так эта" имеет большую особенность в моей сценической деятельности. В 1999 году, когда мне было 15 лет, я сыграл образ Савара. И вот спустя 22 года с таким же волнением и ответственностью вновь сыграю Сарвара на сцене родного театра. Считаю, что для сохранения национальных и духовных ценностей произведения, написанные нашими гениями, всегда нужно изучать и представлять нашей аудитории. Хочу пожелать каждому члену команды успехов в выступлении", - отметил солист Театра оперы и балета Рамиль Гасымов.

В спектакле также сыграют – народный артист Акрам Поладов (Рустам бек), заслуженные артисты Инара Бабаева (Гюльназ), Джахангир Гурбанов (Гочу Аскер), Гюлюстан Алиева (Сенем), Алекбер Алиев (Гасангулу бек), Турал Агасиев (Рза бек), а также солист Фахмин Ахмедли (Гасан бек) и другие. Дирижер спектакля – заслуженный деятель культуры Севиль Гаджиева, режиссер-постановщик - заслуженный деятель культуры Хафиз Гулиев.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)