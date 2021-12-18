В Баку рассказали о "Музыке для ужинов короля Убю"

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана в рамках проекта Mədəni Yenilənmə ("Культурная перезагрузка") состоялась лекция - дискуссия с участием музыковеда, философа, критика, доктора философии, одного из ведущих экспертов Ассоциации современной музыки в Москве Рауфа Фархадова, сообщает Trend Life.

Тема лекции: "От тотализма к постмодернизму".

Музыковед отметил, что тотализм и постмодернизм являются направлениями, внесшими существенные изменения в общую культуру XX-XXI веков.

В качестве примеров прозвучали музыкальные образцы разных периодов времени, в том числе мадригал "Эхо" Орландо Лассо, "Музыка для ужинов короля Убю" Бернда Алоиса Циммермана, музыка Альфреда Шнитке для мультфильма "Стеклянная гармоника", а также композиции Фаусто Ромителли, Лизы Лим и других композиторов.

Проект Mədəni Yenilənmə реализуется Пространством Современного Искусства YARAT совместно с министерством культуры Азербайджана с октября 2021 года.

Основная его цель - ознакомить азербайджанскую публику с деятельностью наших талантливых соотечественников, проживающих за рубежом, которые добились профессиональных успехов в музыке, театре, кино, литературе и науке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)