Как в Баку под свадебным покрывалом невесты оказался мужчина - комедия с пожилым бизнесменом (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ спектакля по произведению великого Узеира Гаджибейли "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта"), сообщает Trend Life.

"Не та, так эта" (азерб. О олмасын, бу олсун, известная также под названием Мешади Ибад-Məşədi İbad, по имени главного героя комедии) - музыкальная комедия (оперетта) в четырех действиях выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, написанная в 1910 году. Это второе произведение композитора в этом жанре. Наряду с его третьей опереттой "Аршин мал алан", комедия "Не та, так эта" также считается национальной классикой. В музыке Узеиром Гаджибейли была использована народная музыка и мугам, а в тексте - газели Физули. Премьера состоялась 25 апреля 1911 года в этом же театре.

На протяжении многих лет произведение с успехом ставилось на различных театральных площадках, демонстрировалось на международных фестивалях, был снят одноименный фильм, и по сей день является одной из самых любимых азербайджанским зрителям комедией. Мелодии всем знакомы, а многие фразы употребляются как афоризмы.Но каждый раз произведение вызывает яркие эмоции, а спектакли проходят с аншлагом и под овации зрителей! Так было и в этот раз, когда мастерство артистов, вечная музыка, потрясающие декорации и костюмы подарили каждому зрителю самые незабываемые чувства.

Главные партии исполнили народный артист Азер Зейналов (Мешади Ибад) и заслуженный артист Рамиль Гасымов (Сарвар). Интересно, что Рамиль Гасымов воплотил этот образ еще 22 года назад, когда ему было всего 15 лет. В этот вечер также блистали народный артист Акрам Поладов (Рустам бек), заслуженные артисты Инара Бабаева (Гюльназ), Джахангир Гурбанов (Гочу Аскер), Гюлюстан Алиева (Сенем), Алекбер Алиев (Гасангулу бек), Турал Агасиев (Рза бек), солист Фахмин Ахмедли (Гасан бек) и другие. Дирижер спектакля – заслуженный деятель культуры Севиль Гаджиева, режиссер-постановщик - заслуженный деятель культуры Хафиз Гулиев.

Узеир Гаджибейли своей комедией раскрывает распространённые в обществе начала XX века социально-бытовые предрассудки и использует для этого смех и сатиру. Такой оригинальный путь был избран им для выдвижения своих идей в те годы. А психология различных типов людей была так мастерски показана, что комедия актуальна во все времена, так как раскрывает человеческие пороки – жажду к деньгам, лицемерие, ложь, трусость, жадность и т.д. И Мешади Ибад думал, что деньги решают все.

Главными героями являются влюбленные – студент Сарвар и дочь бека Гюльназ. Ее отец, обанкротившийся Рустам бек, хочется выдать свою юную дочь за богатого пожилого купца Мешади Ибада. В то же время, Гюльназ очень тяжело перечить отцу, поэтому за нее вступается служанка Сенем. В душе Рустам бек понимает, что может сделать свою единственную дочь несчастной. Но не видит другого выхода, так как задолжал Мешади Ибаду очень крупную сумму денег. Естественно, что Сарвар не согласен с таким положением дел и находит выход, чтобы одурачить, как говорится современным языком, это пожилого бизнесмена. Сарвар встречается с Рустам беком, говорит, что он и его дочь любят друг друга - только вместе они будут счастливы. Он также рассказывает о своем плане беку, и тот соглашается. Следует отметить, что Мешади Ибада окружают "друзья", которые только и пытаются урвать от купца побольше денег – это продажный газетчик Рза бек, лжепатриот Гасангулу бек, алкоголик и скандалист, "интеллигент" Гасан бек и главарь местной банды Гочу Аскер.

Как известно, в те годы невесту после свадьбы приводили в дом жениха под свадебным покрывалом. Но когда Мешади Ибад пытается сбросить покрывало, перед его ошеломленным взором оказывается Сарвер. Угрожая игрушечным пистолетом, Сарвар заставляет Мешади Ибада написать, что тот отказывается брать в жёны Гюльназ, и вместо неё женится на её служанке Сенем. Служанка и сама не против, так как давно должна была выйти замуж, и ей тоже хотелось бы "выбиться в люди". Мешади Ибад зовёт на помощь и рассказывает прибежавшим гостям, что стряслось. Его "друзья" снова просят у Мешади Ибада денег, но тот отказывается и просит утвердить брак с Сенем. Не та, так эта…

Кстати, когда Узеир Гаджибейли написал это произведение ему было всего 25 лет, и он показал Мешади Ибада в возрасте 50 лет старым человеком. Когда же впоследствии самому Узеиру Гаджибейли исполнилось 50 лет, он признался, что этот возраст далеко не старческий…

Фото и видео – Марьям Гафарзаде.

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(Автор: Вугар Иманов)