Памяти Саадет Сеидовой - жизнь и творческий путь известного ученого-музыковеда

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 17 января 2022 года, исполнилось бы 80 лет известному азербайджанскому ученому-музыковеду и педагогу, кандидату искусствоведения, заслуженному учителю, профессору, члену Союза композиторов Азербайджана Саадет Сеидовой.

Своими научными трудами, посвященными исследованию старинных национальных музыкальных традиций, Сеидова внесла весомый вклад в азербайджанскую музыкальную науку. Впервые в национальном музыковедении она начала разрабатывать тему религиозной музыки, исследовала все ее тонкости и характерные особенности.

Саадет Агамамед гызы Сеидова родилась 17 января 1942 года в Баку. В 1964 году окончила историко-теоретический факультет Азербайджанской государственной консерватории им. У. Гаджибейли (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени У. Гаджибейли), в 1966-70 гг. была аспиранткой Института архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), в 1981 году защитила диссертацию.

Перу Саадет Сеидовой принадлежит ряд книг и монографий, научных статей, связанных с исследованием азербайджанского музыкального фольклора и профессиональной музыки устной традиции. Среди них – монография "Старинная обрядовая музыка Азербайджана", книга "Азербайджанская народно-профессиональная музыка", обширные научные статьи "Азербайджанская народная музыка и мистерия "Шябих"", "Роль религиозной музыки в формировании жанра мугама", "Ислам и азербайджанская музыка" и другие.

Наряду с научными исследованиями, Саадет Сеидова вела активную педагогическую деятельность. Начав работать в музыкальной школе и музыкальном техникуме, в 1970 году она становится сотрудником вновь открывшейся "Лаборатории народной музыки" при консерватории.

С тех пор педагогическая деятельность Сеидовой была связана с этим высшим учебным заведением, где она прошла путь от рядового педагога до профессора и заведующей кафедрой. Здесь она вела курсы "Азербайджанское народное творчество", "Основы азербайджанской музыки", "История исполнительства азербайджанской народной музыки".

С 1991 года Саадет Сеидова была членом Союза композиторов Азербайджана. Она принимала активное участие в творческой жизни Союза - выступала на международных и республиканских симпозиумах и конференциях, а также со статьями в газетах и журналах. На протяжении ряда лет она являлась председателем секции "Этномузыковедение".

По инициативе Союза композиторов о жизни и деятельности Саадет Сеидовой в 2021 году была подготовлена и издана брошюра (автор – доктор философии по искусствоведению Дильбяр Мамедова), в которой отразились основные этапы жизни и творческого пути известного музыковеда.

Светлая память о замечательном ученом-музыковеде, интеллигентном, тонкой души человеке навсегда сохранится в памяти ее коллег и учеников.