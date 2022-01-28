Добро пожаловать в Баку с Бахрамом Багирзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вышла очередная детская книга Бахрама Багирзаде "Добро пожаловать в Баку", сообщает Trend Life.

Издание вышло на трёх языках – азербайджанском, русском и английском.

"Книга предназначена не только для наших детей, но и для всех мальчиков и девочек, живущих в других странах мира. Прочитав эту книгу, им обязательно захочется увидеть прекрасный Баку своими глазами, а мечты детей всегда сбываются! Добро пожаловать в Баку!" - отметил Бахрам Багирзаде, автор более 70 детских книг об истории, науке, культуре и традициях Азербайджана.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист, член Союза художников, член Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, актер и режиссер, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века.

(Автор: Вугар Иманов)