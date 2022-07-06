Фильм азербайджанского режиссера покажут на престижном фестивале в Швейцарии

БАКУ /Trend Life/ - Фильм Balıqlara Xütbə (Sermon to the Fish/"Проповедь рыбам") азербайджанского режиссера Хилала Байдарова будет показан на 75-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

В нынешнем году фестиваль пройдет 3–13 августа.

Картина азербайджанского режиссера включена в международную конкурсную программу и поборется за основную награду фестиваля - "Золотой Леопард". На фестивале состоится мировая премьера фильма.

Отметим, что фильм Balıqlara Xütbə является совместным производством Азербайджана, Мексики, Швейцарии и Турции.

Авторы сценария картины – Хилал Байдаров и Айсу Акджан. В ролях: Рена Аскерова, Орхан Искендерли и Гусейн Насиров.

Международный кинофестиваль в Локарно считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Каннского, Венецианского и Берлинского. Лауреатам фестиваля вручается премия - статуэтка леопарда. "Золотой Леопард" вручается за лучший фильм конкурса, денежная премия делится между продюсером и режиссером фильма.