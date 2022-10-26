В космическое путешествие с книгой Чехова и диском Вагифа Мустафазаде – встреча с "Королевой джаза" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT провело встречу со всемирно известной джазовой исполнительницей, пианисткой и композитором, народной артисткой Азербайджана Азизой Мустафазаде, сообщает Trend Life.

Встреча состоялась в Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков.

Мероприятие собрало известных деятелей культуры и искусства, представителей творческой молодежи, многочисленных поклонников творчества Азизы Мустафазаде и ее отца - выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного артиста Азербайджана Вагифа Мустафазаде (16.03.1940 – 16.12.1979).

Мероприятие прошло в формате диалога, теплой, дружеской беседы. Модератором встречи выступила глава департамента культурных программ Пространства Современного Искусства YARAT Ульвия Ахундова.

Вопросы, на которые в этот вечер ответила Азиза Мустафазаде, касались разных тем, но большинство были о ее творчестве, об отце, сыне, а также о вере и Боге, одиночестве и т.д.

В ходе беседы была затронута и тема пандемии, ограничений, вызванных ею, того, как все это отразилась на деятельности творческих людей, в частности музыкантов.

"Самая большая сложность - это выступления, концерты. Люди до сих пор находятся под таким сильным психологическим давлением, что они не могут себе позволить расслабиться, не думать об этом. Да, информированным быть неплохо, но важно не терять внутреннего самообладания, и не позволять страхам завладеть вашей душой", - сказала Мустафазаде.

Для многих присутствующих стало открытием, что Азиза Мустафазаде иногда еще и рисует, однако, по признанию пианистки, сейчас у нее на это совсем не хватает времени: "Когда пишешь, ощущения похожи на те, когда сочиняешь музыку, играешь".

По словам Мустафазаде, музыканты – немного волшебники. "Для меня важен сам процесс создания композиции, он действительно волшебный. Стараюсь уловить момент зарождения, но это очень сложно сделать. А вдохновение получаю от приятного разговора, природы…Думаю о том, сколько красоты создано Всевышним, и зачастую люди проходят, не замечая ее. Вся эта красота дарит вдохновение", - отметила она.

Сын Азизы Мустафазаде - Рамиз Хан, несмотря на свой юный возраст, уже выступает на сцене вместе со знаменитой мамой. Как подчеркнула пианистка, в воспитании сына она придерживается того, что не стоит заставлять ребенка заниматься, и Рамиз Хан сам выбирает сколько ему репетировать – может играть 15 минут, а может и час.

"Помню свое детство, и то, как это неприятно, когда тебя заставляют что-то делать. Поэтому если моему сыну нравится играть, пусть играет. Завтра, может, он захочет в космос полететь, или ракету построить – пожалуйста… Пусть пробует себя в разных направлениях", - сказала народная артистка.

В ходе беседы с Азизой Мустафазаде была затронута и тема ее произведений "Always" и "Melancholic Princess".

"Композицию "Always" я создала в Баку. Это был такой возраст - лет 20, много энергии, и не знаешь, как с ней справиться…"Melancholic Princess", написанная в 2002 году – это мои воспоминания о Баку, Девичьей башне и ее легенде, которая красной нитью проходит через всю мою жизнь", - добавила она.

С 1990 года Азиза Мустафазаде проживает в Германии, и, по ее словам, азербайджанский джаз там любят.

"В Германии нашу музыку любят, это неоспоримо. Признаюсь, что в любом, даже маленьком городке Германии можно дать джазовый концерт без страхов – поймут или нет. Там очень осведомленная публика, что очень приятно", - сказала народная артистка.

В ходе беседы была затронута и тема 44-дневной Отечественной войны. Азиза Мустафазаде призналась, что она и ее супруг отслеживали все новости с фронта: "Мы глубоко переживали. Даже находясь вдали, наша душа там, где ты родился, там, где твоя родная земля...".

Также Азизе Мустафазаде был задан вопрос, какую книгу и музыкальный диск она взяла бы с собой в космическое путешествие. Народная артистка ответила, что взяла бы книгу Антона Чехова и CD c записью музыки ее отца - Вагифа Мустафазаде.

Напомним, что в Бакинском конгресс-центре 30 октября в 20.00 состоится концерт Азизы Мустафазаде, организованный 33Event и İticket production. На концерте пройдет презентация нового альбома, прозвучат джазовые, мугамные и вокальные композиции, а также полюбившиеся публике хиты Laçın, Qaçma gözəl, Take Five и многие другие.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на https://iticket.az/ru/events/concerts/aziza-mustafazade.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

Азиза Мустафазаде родилась в 1969 году в семье прославленного азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде. В 1986 году на Международном джазовом фестивале в Тбилиси была удостоена золотой медали, которая стала достойным началом ее творческой деятельности. В возрасте всего лишь 17 лет она выигрывает конкурс пианистов имени Телониуса Монка в Вашингтоне. С 1990 года живет в Германии. Ее имя вместе с именем отца - Вагифа Мустафазаде включено во Всемирную энциклопедию джаза, составленную еще в 90-х годах в США. В Европе ее называют "Восточной дивой", "Шехерезадой у рояля", "Принцессой джаза". После концерта в 1997 году в "Куин Элизабет Холл" она была удостоена титула "Королевы джаза", который сохраняет за собой до сих пор. Творчество лауреата международных конкурсов и фестивалей Азизы Мустафазаде представляет собой смесь классики, джаза и азербайджанских народных мотивов. Альбомы исполнительницы были распроданы многомиллионными тиражами. Она выступала с концертами во многих странах мира.