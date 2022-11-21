Большое концертное турне – исполнитель на таре Арслан Новрасли выступит в США и Турции

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский музыкант, исполнитель на таре Арслан Новрасли с 27 ноября по 10 декабря 2022 года выступит c серией концертов в США и Турции, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

В свой репертуар музыкант включил произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, джазовые и национальные композиции, которые будут исполнены в США - Вашингтоне, Оклахома-Сити и Нью-Йорке, а также в Турции - Стамбуле и Анкаре.

Отметим, что у каждой концертной программы своя драматургия, свой репертуар и специфический состав ансамбля.

Концерты в США приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.

Мероприятия в Турции - к 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Они пройдут по специальному приглашению концертного зала CSO ADA Ankara.

Арслан Новрасли выступит в сопровождении заслуженных артистов Азербайджана - пианистки Наргиз Алиевой и бас-гитариста Руслана Гусейнова, а также исполнителя на кяманче Эльнура Микаилова, пианиста Ниджата Асланова, перкуссиониста Эльвина Баширова.

Среди выступающих музыкантов - друзей Арслана Новрасли наряду с профессиональными азербайджанскими исполнителями будут и американские музыканты.

Помимо концертов также планируется проведение Арсланом Новрасли мастер-классов.

Одним из важных аспектов сольных проектов Арслана Новрасли является пропаганда азербайджанской музыки. Таким образом, лозунг "Продвижение азербайджанской музыки словом и музыкой" является одной из главных миссий серии этих концертов, на которых со вступительным словом выступит доктор философии по искусствоведению, музыковед Айбениз Новрасли.

Айбениз Новрасли также является организатором и спикером "Круглого стола", который пройдет в Анкаре и будет посвящен популяризации национальной музыки, эволюции исполнения на таре в Азербайджане и новаторских исполнительских принципах игры на таре Арслана Новрасли.

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