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Коллектив Госфильмофонда Азербайджана почтил память Эльдара Гулиева (ФОТО)

Культура Материалы 18 января 2023 10:40 (UTC +04:00)
Коллектив Госфильмофонда Азербайджана почтил память Эльдара Гулиева (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 18 января 2023 года, исполняется 82 года со дня рождения видного кинорежиссера и сценариста, лауреата Государственной премии, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", народного артиста Эльдара Гулиева, сообщает Trend Life.

Коллектив Госфильмофонда Азербайджана посетил могилу и почтил память видного кинорежиссера.

Напомним, часто Эльдар Гулиев родился 18 января 1941 года в Баку в семье известного композитора Тофига Гулиева. В 1960-1966-х годах учился на режиссёрском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания института работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Впервые серьёзно заявил о себе в 1969 году выходом фильма "В этом южном городе". В своих фильмах 70-х годов Гулиев в основном исследует тему становления характеров молодого поколения. В 1977 году за фильм "Бухта Радости" получил Государственную премию Азербайджана. В 1983 году был удостоен приза Всесоюзного кинофестиваля за фильм "Низами". В 1987 году - стал руководителем экспериментальной молодёжной творческой студии "Дебют", где передавал свои знания и опыт молодым кинематографистам.

Зрители с особой теплотой относятся к работам мастера, среди которых такие фильмы как "В этом южном городе", "Главное интервью", "Счастья вам, девочки!", "Бухта Радости", "Бабек", "Низами", "Записки дервиша" и многие другие.

Эльдар Гулиев скончался 16 апреля 2021 года после продолжительной болезни.

Коллектив Госфильмофонда Азербайджана почтил память Эльдара Гулиева (ФОТО)
Коллектив Госфильмофонда Азербайджана почтил память Эльдара Гулиева (ФОТО)
Коллектив Госфильмофонда Азербайджана почтил память Эльдара Гулиева (ФОТО)
Коллектив Госфильмофонда Азербайджана почтил память Эльдара Гулиева (ФОТО)
Коллектив Госфильмофонда Азербайджана почтил память Эльдара Гулиева (ФОТО)
Коллектив Госфильмофонда Азербайджана почтил память Эльдара Гулиева (ФОТО)
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