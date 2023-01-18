Коллектив Госфильмофонда Азербайджана почтил память Эльдара Гулиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 18 января 2023 года, исполняется 82 года со дня рождения видного кинорежиссера и сценариста, лауреата Государственной премии, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", народного артиста Эльдара Гулиева, сообщает Trend Life.

Коллектив Госфильмофонда Азербайджана посетил могилу и почтил память видного кинорежиссера.

Напомним, часто Эльдар Гулиев родился 18 января 1941 года в Баку в семье известного композитора Тофига Гулиева. В 1960-1966-х годах учился на режиссёрском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания института работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Впервые серьёзно заявил о себе в 1969 году выходом фильма "В этом южном городе". В своих фильмах 70-х годов Гулиев в основном исследует тему становления характеров молодого поколения. В 1977 году за фильм "Бухта Радости" получил Государственную премию Азербайджана. В 1983 году был удостоен приза Всесоюзного кинофестиваля за фильм "Низами". В 1987 году - стал руководителем экспериментальной молодёжной творческой студии "Дебют", где передавал свои знания и опыт молодым кинематографистам.

Зрители с особой теплотой относятся к работам мастера, среди которых такие фильмы как "В этом южном городе", "Главное интервью", "Счастья вам, девочки!", "Бухта Радости", "Бабек", "Низами", "Записки дервиша" и многие другие.

Эльдар Гулиев скончался 16 апреля 2021 года после продолжительной болезни.