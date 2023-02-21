Азербайджанский ТЮЗ представит спектакль о судьбе жен "врагов народа" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя 25 и 26 февраля будет представлен спектакль "Kod adı – V.X.A – (Xalq düşmənlərinin arvadları)" (Имя кода – V.X.A – (Жены врагов народа), поставленный главным режиссером театра, заслуженным деятелем искусств Мехрибан Алекберзаде по собственной одноимённой пьесе на основе реальных событий, сообщает Trend Life.

Проект посвящен 130-летию поэта, писателя, переводчика, публициста, автора слов Государственного гимна Азербайджана Ахмеда Джавада (1892-1937) - одного из передовых представителей романтизма и реализма в азербайджанской литературе, подвергшегося сталинским репрессиям. После расстрела Ахмеда Джавада подверглись репрессиям и члены его семьи. Его супруга, Шукрия ханым, была выслана в Казахстан, четверых детей разлучили… Пьеса разворачивается на фоне трагедии Шукрии ханум и других заключенных лагеря – жён "изменников Родины". Произведение повествует в ее лице о судьбах 26 тысяч женщин, подвергшихся самым ужасным моральным и физическим пыткам, насильственно лишенных детей и родного очага.

Действие происходит в Акмолинском лагере жён "изменников Родины" (А.Л.Ж.И.Р.) - разговорное название 17-го женского лагерного специального отделения Карагандинского ИТЛ в Акмолинской области Казахстана (1938-1953). Крупнейший советский женский лагерь, один из трёх "островов" "Архипелага ГУЛАГ". Название связано с составом заключённых, значительная часть которых была репрессирована в соответствии с оперативным приказом НКВД СССР № 00486 как ЧСИРы (члены семей "изменников Родины").

Интересно, что в постановке приняли участие около семидесяти членов театральной труппы. Над спектаклем также работали: художник-постановщик – Мустафа Мустафаев, композитор – Азер Гаджиаскерли, художник по свету – Вадим Кусков, пластика – Джейхун Дадашов, режиссеры – Нихад Гуламзаде и Гюльнар Гаджиева.

Билеты можно купить во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/theatre/kod-adi-vxa

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