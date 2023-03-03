В Баку пройдет театральный парад премьер - спектакли на трех языках

БАКУ /Trend Life/ - По случаю 150-летия азербайджанского профессионального национального театра коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра реализует проект "Premyeralar paradı" (Парад премьер), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В рамках проекта "Парад премьер" будут представлены три новые постановки – 8 и 11 марта зрители увидят спектакль на русском языке "Nəğməmə inan" (Песне моей поверь), 9 марта состоится показ поставки на азербайджанском языке "Kimyagər" (Алхимик), а 10 марта - "Anamın kitabı" (Книга моей матери), который актеры представят на английском языке. Начало показа спектаклей - в 19:00.

Отметим, что режиссером-постановщиком спектакля "Песне моей поверь", поставленного на музыку народного артиста, видного композитора Полада Бюльбюльоглу, является главный режиссер театра Джавид Имамвердиев, дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – Вюсал Рагим, балетмейстер – заслуженная артистка Нигяр Шахмурадова, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов.

Спектакль "Алхимик" поставлен на основе произведения видного драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде "История Моллы Ибрагимхалила – алхимика". Автором музыки к постановке является народный артист, композитор Сиявуш Керими, режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, второй режиссер – Эльмеддин Дадашов, художник-постановщик – Севиндж Гасанова, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, ассистент режиссера – Тамилла Асланова.

Спектакль "Anamın kitabı" поставлен на основе одноименного произведения драматурга Джалила Мамедгулузаде. Постановка является проектом министерства культуры Азербайджана.

Режиссер-постановщик спектакля - Ирада Гезалова, переводчик - Тарлан Расулов, художник-постановщик – Вюсал Рагим, видеоинженер – Мурад Гасанов, постановщик боевых сцен и танцев – народный артист Азербайджана Пярвиз Мамедрзаев и режиссер Заур Алиев, видеоинженер - Мурад Гасанов.

Билеты на показы можно приобрести в централизованных кассах города Баку, в центрах ASAN xidmət и онлайн на İticket.az.