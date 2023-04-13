Азербайджанский этно-джаз покоряет Париж! Новый музыкальный инструмент Этибара Асадли (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В популярном джаз-клубе Sunset Sunside в Париже прошел концерт лауреата международных конкурсов, композитора, пианиста и джазмена, нашего соотечественника Этибара Асадли в поддержку нового альбома "Mugham", сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA), .

В альбом Mugham вошли традиционные азербайджанские композиции с ритмами джаза. В новом альбоме раскрывается вся красота и этника синтеза мугама и джаза, отождествляется гармония Востока и Запада, единение мира в музыке. Этибар Асадли на вечере этно-джаза выступил в составе своего трио: Крис Дженнингс (Канада, контрабас) и Йохан Шмидт (Франция, ударник).

"Альбом «Мугам» - один из главных проектов моей нынешней деятельности. В его создании мне помогали музыканты из Азербайджана, Турции, Франции и других стран. Я считаю его довольно успешным, так как по сей день отзывы исключительно положительные. Все треки для меня очень дороги, так как я работал над альбомом около трех лет. Но самой значимой композицией, пожалуй, является интро (вводный трек на альбоме) – Salam. В нем я показал всю сущность микротонального пианино", - говорит Этибар Асадли.

Отметим, что Этибар Асадли является создателем музыкального инструмента Mikrotonal Piano, с помощью которого можно воспроизводить особые звуки, которые есть в мугаме, а именно - кяманча, тар, уд, туба, балабан, зурна и т. д..

Этибар Асадли родился 12 мая 1992 года в Баку. Выпускник музыкальной школы имени Бюльбюля, композиторского факультета Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В 2015 году в возрасте 23 лет переехал в Париж, где учился в Centre des Musique Didier Lockvood по классу джаза, став первым азербайджанцем, окончившим эту академию. Этибар Асадли - один из самых талантливых джазменов, пианистов-композиторов Азербайджана, лауреат многих международных конкурсов, в его джаз-мугаме сочетаются как акустические, так и электронные звуки. Он любит создавать свои проекты на основе композиций из традиционной музыки своей страны. Этибар Асадли выступал на джазовых фестивалях в Азербайджане, США, Великобритании, Австрии, России, Швейцарии, Франции, Турции, Украине, Болгарии, Китае, Южной Корее и т.д.