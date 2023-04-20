В Центре Гейдара Алиева открылся кинофорум "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, в Баку в Центре Гейдара Алиева состоялось открытие кинофорума на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели", сообщает в четверг Trend Life.

Форум, который пройдет в течение двух дней – 20-21 апреля, организован совместно министерством культуры Азербайджана и Центром Гейдара Алиева.

В рамках форума пройдут панельные дискуссии на темы – "Идеология. Национальное кино – вчера, сегодня, завтра", "Творчество. Перспективы современного азербайджанского кино", "Бизнес. Принципы и механизмы финансирования кино и других аудиовизуальных произведений", "Применение международного опыта в азербайджанском кинематографе".

В форуме принимают участие известные деятели культуры и искусства, представители отечественной киноиндустрии.