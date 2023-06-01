Тамга Тамерлана. Путешествие Гасан Бека из Гянджи в Керман и обратно (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги Эмиля Меджидова "Тамга Тамерлана. Путешествие Гасан Бека из Гянджи в Керман и обратно", сообщает Trend Life.

По сюжету, начало XX века. Губернский город Елизаветполь, также известный как Гянджа, расположенный в самом сердце Закавказья, никогда не был спокойным местом. Гасан - его гордый обитатель, бежит от правосудия далеко за пределы Российской Империи для того, чтобы, вернувшись на родину, попасть в самое пекло гражданской войны. Роман описывает события Гянджинского мятежа 1920 года, когда офицеры азербайджанской армии, вдохновленные своей историей, - сопротивление Гянджинского ханства во главе с Джавад-ханом русской оккупации c 1804 года, - выступили против репрессий и грабежей большевистской власти.

Выступившие директор Baku Book Center Гюнель Анаргызы, депутат Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова, народный писатель Чингиз Абдуллаев поделились своими впечатлениями о книге, отметили историческую значимость приключенческого романа, показывающую борьбу азербайджанского народа за свободу и независимость. Презентация продолжилась в форме дискуссии с участием Эмиля Меджидова. Модератором выступила телеведущая Лейла Сеидзаде.

Кстати, Тамга Тамерлана (Амир Тимур) – его родовой фамильный знак в виде трех равных кругов, расположенных в форме равностороннего треугольника. Знак был вытеснен на государственной печати Амира Тимура. Почему именно три круга? Руи де Клавихо, посол Короля Кастилии и Леона ко Двору Тимура в 1403 году, объясняет это так: каждый круг означает часть света (на тот момент были известны лишь Европа, Азия и Африка), а владелец символа, утвердивший господство над этими частями света, может считаться Властелином Мира. Это одно из толкований. Однако символ триединости уходит корнями в неизмеримое прошлое. Известный философ и художник Н. К. Рерих обнаружил Знак Трех Сфер раскинутым по всему миру: на Буддийских знамёнах, в Храме Неба в Китае, на щитах крестоносцев и на гербах тамплиеров, на гербе Папском, на изображении Святой Троицы, на имперском гербе Самарканда в начале ХХ века. Чинтамани - древнейшее представление Индии о счастье мира - содержит в себе этот знак