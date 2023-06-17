Баку стал центром притяжения четырёх стихий. Очевидное-невероятное… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие выставки "Четыре стихии", организованной при поддержке Центра современного искусства, ТМ Hillside Premium, изобразительных студий SalamArt и EmArt, сообщает Trend Life.

Центр притяжения четырёх стихий, воплощённых изобразительным языком талантливых и неординарных художников Сабины Сафаровой, Мушфига Алиева, Адиля Гасанова и Эмина Гахраманова вызвал большой гостей.

Словно из глубины вековой магии языком красок проявляется необычайность самой цифры – 4, четырех художников и четырех стихий. Картины словно "перетекали" друг в друга, предлагая каждый раз по иному взглянуть на стихии, в "объятиях" которых мы находимся.

Выставка "Четыре стихии" – дань силе изобразительного искусства, которое "говорит" с каждым, кто соприкасается с ним. Экспозиция выставки словно приглашает обратиться к личным эмоциональным проявлениям. Здесь каждый из посетителей увидит свой персональный Огонь, Воду, Воздух и Землю. Четыре стихии разные по своей "наполненности" и одновременно единые по глубинной сути влияют на человека.

Человек рождается из Огня любви, страсти, притяжения. Ему даровано тело, живущее Водой. Его лёгкие наполняет Воздух. Спустя отведённый срок он уходит в Землю.

"Для меня главной составляющей выставки стала свобода выражения для каждого художника. А также желание показать, что объединённые одной идеей (сюжетным направлением), авторы могут продемонстрировать единство индивидуальностей в исполнении, вписанных в контекст одной экспозиции. Мы живём между небом и землей. Ветер и невидимое время подгоняют нас. Люди словно "заперты" между временем и пространством. Вот только это не темница… Это – про силу создавать и разрушать. Про желание строить и сносить. Про дар приводить в этот мир новую жизнь и уходить, оставаться в памяти потомков. Про новое и ветхое. Про символизм… " - отметила куратор проекта Татьяна Иванаева.

Авторы сознательно подчеркнули художественное единство экспозиции, не уточняя свои работы. При этом экспозиция - это напоминание, что в каждом миге, нами проживаемом, есть Божественный промысел, и всё окружающее имеет в своей основе четвёрку: календарный год делится на четыре сезона, в сутках столько же временных периодов, четыре стороны света, природой управляют четыре стихии…

Сабина Сафарова:

Стихия Воды

С трёх сторон наш прекрасный город омывается морем. Каспий бывает зеленым и голубым, сизым и темно-синим, почти черным, бывает даже пепельным. Но всегда красивым.

Иногда море нежное и теплое, и ярко светится под лучами солнца, а иногда грозное и тёмное, и с грохотом разбивается о камни. Красота бури Каспия столь же сильно завораживает и покоряет, как и его красота во время штиля.

Стихия Огня

Азербайджан издревле называют "Страной огней". Причиной тому месторождения нефти и газа, залегающие близко к поверхности. Более того, древнее название Азербайджана – Атропатена означает "место хранения священного огня". Вероятно, это было связано с неугасимым пламенем в горах Азербайджана на протяжении всей истории. В качестве примера можно привести гору Янардаг - природное чудо, вечно горящий огонь. И не случайно раньше на нашей земле исповедовали зороастризм и здесь находится древний Храм огнепоклонников (Атешгях).

Стихия Ветра

Прекрасный Баку именуют "Городом ветров". Такое сравнение не случайно, ведь его название произошло от слова "Бад кубе", что означает "обдуваемый ветрами". Сильные ветра господствовали здесь из-за необычной формы градоустройства - огромного амфитеатра, растянувшегося на 20 километров с запада на восток вдоль Бакинской бухты.

Стихия Земли

Полное возрождение, пробуждение мира происходит после того, как проснутся четыре стихии – вода, огонь, воздух, земля – и помогут оживить природу. Каждая стихия помогает последующей. Земля в Азербайджане впитывает талую воду, согревается ласковым апшеронским солнцем и оживает под дуновением теплого ветра. Земля – мать каждого человека, это дом, это кормилица, символ плодородия и достатка. Поэтому для азербайджанцев земля и жизнь имеют созвучное символическое значение.

Мушфиг Алиев:

Стихия Ветра

Стихия ветра в метафизике ассоциируется с деревом, поэтому акцент сделан на дереве с орнаментальным стволом, который превращается в кисть руки. Переплетение ветвей-пальцев и листьев напоминает развевающийся ковёр с орнаментом. Символ чистоты, белые цветы, подхвачены потоком ветра и уносятся вдаль. Образ дерева запечатлён на фоне абшеронской архитектуры.

Стихия Огня

Храм Атешгях издревле считается символом огня. На его фоне изображена фигура жреца со сложенными в молитве руками, которая сплетается с храмом и является его частью. В центре композиции жертвенник с вырывающимся пламенем священного источника с элементами "бута". Небеса в картине изображены в изломанной динамичной манере, как в калейдоскопе.

Стихия Воды

Девичья башня изображена посреди бушующей стихии воды. Морские волны, перетекая через ряды кладки древнего храма, сплетаются воедино. Образ луны на башне показан семью трубами по количеству этажей. Огонь вырывается из труб в виде коврового элемента. Две зеркальные "бута" олицетворяют два противоположных начала. Изображённая у подножия башни рыба с декоративной чешуёй символизирует скрытые в глубинах вод знание и мудрость.

Стихия Земли

Элементом Земли выбран образ женщины. В её руках виноградная лоза – символ плодородия и урожая, рождённого землей. Ангел позади неё оберегает землю, являясь с ней одним целым. На его распахнутых крыльях зигзагообразно изображены линии рек и лесов, а в виде ромбовидных элементов запечатлены камни, горы и поля.

Адыль Гасанов:

Стихия Ветра

В моём восприятии ветер лишь на первый взгляд кажется невидимым глазу. А как по мне, так он наполнен цветовой палитрой пространства, которое он насквозь пронизывает. Ему присуще становиться стальным или обретать солнечные оттенки. Наши знаменитые Хазри и Гилавар из века в век сами делятся на четыре сезона. В своей работе мне захотелось подчеркнуть тот период, когда ветер на Абшероне, вбирая в себя раскалённость земли, обрушивается всей своей нестерпимостью на упрямую зелень деревьев, испытывая те на прочность. Извечное противостояние…

Стихия Земли

Почему именно подсолнухи выбраны мною как символ земли? Земля немыслима без солнечного света, а воплощением его в моих глазах являются именно эти растения. Они словно своеобразный проводник, и отражают суть пребывания на земле самого человека. Который следует за небесным светилом, пропуская через себя его тепло, но держась корнями за земную твердь…

Стихия Огня

Бык издревле на Востоке считался воплощением солнца, огня, света и силы. Потому огонь для меня принимает образ этого животного. Как и оно, огонь способен нести как созидание, так и разрушение. Мощь, начинающаяся с крохотной искры. Способная дать тепло или безжалостно уничтожить всё вокруг. Стихия, давшая миру учение огнепоклонничества и нашедшая себе пристанище на азербайджанской земле…

Стихия Воды

Жизнь зародилась в воде, вышла из воды и не сможет существовать без воды. Аксиома длиною в миллиарды лет. Человек на уровне собственного генома ощущает символическую связь с первородной стихией и время от времени вновь возвращается в неё. Чистота ассоциируется с водой. Именно она имеет особое значение в метафизических подходах: стоит омыть кожу водой и на душе становится легко… Может потому порой хочется ощутить себя рыбой и погрузиться в глубины неизведанного и непонятного, что заключено в стихии воды…

Эмин Гахраманов:

Стихия Огня

Женщина-Королева как стихия огня притягивает силой, рядом с которой хочется подольше побыть в обжигающих чувствах, что накрывают, словно яркие крылья и переполняют до невероятного бурления крови… Моментально приковывающая внимание, даже не прилагая каких-то усилий. Огонь… Необузданный и яростный, сметающий на своём пути любые преграды далеко за пределами своего "рождения". В момент способный перевоплотиться в ласковые "лепестки", стоит только предложить ему уютную "колыбель" и окружить вниманием…

Стихия Воды

Женщина-Подарок… Желанная в стремлении обладать… Как вода она проскальзывает сквозь пальцы, оставляя ощущение невозможности удержать и заставить остановиться. Она захлёстывает желанием насладиться её прохладой и напиться. Даже приняв некую форму, вода оставляет за собой право сменить её на свободу, стоит лишь вырваться из ограничений. Спокойная, позволяющая прикоснуться к созерцательности чистоты и глубины, вмиг готова превратиться в бушующий поток, рвущийся к горизонту. Кто из нас не пытался удержать её "крылья"?..

Стихия Воздуха.

Женщина-Ветер… Заполняющая собою всё пространство Муза, позволяющая почувствовать себя умнее, талантливее, красивее… она отдает энергию, а взамен получает движение со стороны, потому что сама Муза никуда не идёт, но подталкивает других к совершению каких-то важных, значимых для них поступков. Как воздух игривая и непоседливая, наполняющая лёгкие ощущением полёта и вбирающая в себя тонкие вибрации мира…

Стихия Земли

Женщина-Хозяйка… По своей глубинной сути определяющая порядок мироздания. Стихия Земли – это плоть мира, что даёт силу, опору, базу для дальнейшего движения. Она основа всего стабильного и неизменного. Создает формы, законы, дает конкретность, устойчивость, структурирует, анализирует, классифицирует. Основа основ, фундаментальность, монолитность, уверенность, практичность и сосредоточенность. Она как Хозяйка, отмеряет срок всему сущему: её лоно - место рождения жизни и забирающее обратно в себя, когда приходит последний час…

Выставка продлится до 20 июня 2023 года.

Адрес: Центр современного искусства, Ичеришехер, ул. Гюлля, 15.

Вход свободный.

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