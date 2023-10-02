В Узбекистане состоялось открытие Дней азербайджанского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" в Азербайджанском культурном центре (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане состоялось открытие Дней азербайджанского кино, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

На мероприятии, совместно организованном Агентством кинематографии Узбекистана, министерствами культуры Азербайджана и Узбекистана, АКЦ, приняли участие официальные лица, кинематографисты обеих стран, специалисты в области культуры и кино, студенты и местные азербайджанцы.

Вначале азербайджанская делегация, гости и участники мероприятия возложили венки и букеты цветов к бюсту великого лидера Гейдара Алиеву перед Центром и в Саду шехидов.

Далее в фойе АКЦ гости ознакомились с выставкой фотографий и книг, посвященных 125-летию азербайджанскому кино и великому лидеру Гейдару Алиеву.

На открытии директор АКЦ Амир Аббасов рассказал об азербайджанском кино, прошедшем длительный период развития, его достижениях. Он отметил, что азербайджанское кино с момента своего создания служит своему народу, национальной мысли и идеологии, и что отечественные фильмы всегда воспринимаются в Узбекистане с большим интересом.

Советник министерства культуры Азербайджана Орхан Фикретоглу, представитель Агентства кинематографии Узбекистана, директор Музея кино Гульнара Махмудова отметили, что сотрудничество в культурной сфере играет большую роль в углублении отношений между нашими странами. Они рассказали о проделанной работе в направлении сохранения материалов о классических и современных фильмах. Все выступавшие отметили, что азербайджанские классические фильмы "Аршин мал алан", "Гайынана" (Тёща), "Где Ахмед?" и по сей день очень популярны в Узбекистане.

Было подчеркнуто, что периодические встречи лидеров государств Азербайджана и Узбекистана - Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева стимулируют развитие отношений между двумя странами во всех сферах, в том числе культуры, открывая новые возможности в этой области.

На мероприятии был зачитан некролог, подписанный министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым в связи с кончиной председателя Комитета по культуре Милли Меджлиса (парламент Азербайджана), поэтессы Ганиры Пашаевой, которая внесла большой вклад в развитие отношений между странами, минутой молчания была почтена ее память.

Зрителям был показан фильм режиссера Эльчина Мусаоглу “Марьям”. Основная сюжетная линия фильма основана на приезде девушки по имени Марьям в Азербайджан, чтобы увидеть своего отца, который, как она думала, скончался много лет назад. Как оказалось, он находился на лечении в психиатрической больнице. Несмотря на все невзгоды, Марьям упорно борется до конца за его выздоровление. Фильм был встречен зрителями с интересом.

Выступивший в заключение режиссер фильма Эльчин Мусаоглу рассказал о съемках фильма, его главной цели и поблагодарил организаторов мероприятия