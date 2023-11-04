Расим Балаев о выдвижении своей кандидатуры на пост объединенных кинематографических союзов – стала известна дата съезда

БАКУ /Trend / - Съезд состоится в ноябре месяце.

Об этом в субботу Trend сообщил народный артист Азербайджана Расим Балаев, комментируя информацию о том, что его кандидатура выдвинута на пост председателя объединенных кинематографических союзов.

"Союз, председателем которого я сейчас являюсь, выдвинул мою кандидатуру на пост председателя объединенного Союза. Члены союза должны собраться сегодня для обсуждения, и потом моя кандидатура будет поставлена на голосование на общем собрании. Поэтому говорить сейчас о том, что меня наверняка изберут председателем объединенного Союза кинематографистов, рановато", - сказал он.

Отметим, что 26 июля текущего года Союз кинематографистов Азербайджана и Союз кинематографистов Азербайджанской Республики выступили с совместным заявлением об объединении.

Напомним, что Союз кинематографистов Азербайджанской Республики был основан в 2012 году (нынешним председателем является народная артистка Азербайджана Шафига Мамедова).

Союз кинематографистов Азербайджана действует с 1963 года (нынешним председателем является народный артист Азербайджана Расим Балаев).

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