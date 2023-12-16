В Музыкальной школе Фидан Гаджиевой прошел концерт в рамках Азербайджанского международного фестиваля вокалистов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музыкальной школе вокала народной артистки Азербайджана, оперной исполнительницы Фидан Гаджиевой выступили юные и молодые таланты в рамках третьего Азербайджанского международного фестиваля вокалистов, который проходит с 15 по 22 декабря, сообщает Trend Life.

Фидан Гаджиева выразила признательность министерству культуры Азербайджана и директору Государственного академического театра оперы и балета, народному артисту, всемирно известному тенору Юсифу Эйвазову за проведение фестиваля, отметив значимость проекта в деле раскрытия творческого потенциала молодежи в области классического искусства. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля - заслуженный артист Рамиль Гасымов.

В концертной программе выступили Фарид Зиялы, Мехрибан Гасымова, Айдын Алиев, Расима Джафарова, Марьям Багирова, Улькер Алиева, Орхан Джаббаров, Рауф Мамедзаде, Анар Гамидли, Араз Асадли, концертмейстеры – Гюнель Рагимова, Кенуль Абдуллаева, Сямра Гасанли.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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