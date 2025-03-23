В Баку состоялся концерт "Венок Новруза" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В фойе Международного центра мугама с праздничным концертом "Novruz çələngi" (Венок Новруза) выступил Хор имени Джахангира Джахангирова под управлением художественного руководителя Тараны Юсифовой, сообщает Trend Life.

В концертной программе, посвящённой празднику Новруз, были представлены композиции азербайджанских классиков и современных авторов - Узеира Гаджибейли "Bəri bax", Солтана Гаджибекова "Laçın", Тараны Юсифовой "Ay qadası", Вагифа Мастанова "Oyna, yar" и т.д., народные песни в хоровом исполнении, а также хореографические номера Офелии Султановой. Концертмейстер – Эртогрул Алпертюрк

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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