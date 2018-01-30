Юлия Самойлова выбрала песню для "Евровидения-2018"

Певица Юлия Самойлова выбрала песню для музыкального конкурса "Евровидение", который пройдет в этом году в Лиссабоне. Об этом, как ТАСС она сообщила на своей странице в Instagram.

"Вот и началась подготовка к Евровидению! Наконец-то! Встретились нашей командой с режиссером-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем", - написала Самойлова.

Напомним, что полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал - 12 мая. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" также символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Ведущие конкурса – актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела (Filomena Cautela), журналист, шоувумен Сильвия Альберто (Sílvia Alberto), актриса Даниэла Руа (Daniela Ruah) и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо (Catarina Furtado).

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