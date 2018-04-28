В Баку появилось… тайное место в горах (ВИДЕО)

28 апреля 2018 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступил к показу анимационного фильма Аудни Аусгейрссона "Славные пташки" (Исландия-Бельгия) с профессиональным азербайджанским дубляжом студии Cinemazadeh.

Анимационный фильм дублировали: Ислам Мехралиев, Кямаля Пириева, Алихан Раджабов, Эркин Эргин, Кямран Агабалаев, Ровшан Мамедли, Саид Низами, Земфира Абдулсамедова и Вюсал Гаджигадир.

Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, режиссер - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Азад Велиев, звукооператор - Орхан Агаларов, переводчик - Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер - Вюгар Исламзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Сюжет: Приключения маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Рыжик, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Рыжик уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину - тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму. Путь туда таит немало опасностей. Постепенно неунывающему Рыжику удается растопить сердце старого отшельника. Вместе эта парочка становится друг для друга настоящей семьей, которой по силам свернуть горы.

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