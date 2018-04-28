"Опасный бизнес" с длинноногой блондинкой для бакинцев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум-класса "CinemaPlus" приступил к показу фильма «Опасный бизнес» (Австралия –США) с профессиональным азербайджанским дубляжом студии Cinemazadeh.

Фильм озвучили Алихан Раджабов, Кямран Агабалаев, Эльшан Рустамов, Севда Новрузлу Бийик, Вюсал Муртузалиев, Назакят Мамедли, Ровшан Мамедли, Саид Низами, Земфира Абдулсамедова, Вугар Гусейнов,Вюсал Гаджигадир, Мушфиг Мирзоев, Вюсал Халыгоглу и Хумар Гулузаде.

Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, режиссер - Ровшан Мамедли, звукорежиссер -Азад Велиев, звукооператор - Орхан Агаларов, переводчик - Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер - Вюгар Исламзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Режиссером фильма является Нэш Эдгертон. Главные роли исполняют Джоэл Эдгертон, Шарлиз Терон и Дэвид Ойелоуо.

Сюжет: Дерзкая длинноногая блондинка - она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой.

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