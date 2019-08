Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт не будут соперничать за "Оскар"

Роль Леонардо Ди Каприо в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) будет названа главной, а роль Брэда Питта - второго плана, передает Trend Life со ссылкой на ТАСС.

Такое предположение высказал журнал Variety, ссылаясь на источник в Американской академии киноискусств.

"Это лучшая из всех работ Брэда, однако вся фабула фильма строится вокруг Рика Далтона [которого играет Ди Каприо]", - привел журнал мнение одного из членов Американской академии киноискусств.

При этом журнал отметил, что оба актера играют примерно равные по значимости роли и имеют шансы претендовать на "Оскара" за лучшую мужскую роль первого плана.

Леонардо Ди Каприо играет голливудскую "звезду" - актера Рика Далтона, а Брэд Питт - роль его дублера Клиффа Бута. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне событий, связанных с бандoй Чарльза Мэнсона, и убийства жены режисcера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт.

Помимо Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта в фильме снялись и другие известные актеры - Марго Робби, Аль Пачино, Курт Рассел, Тимоти Олифант, Дакота Фаннинг и Люк Перри.

56-летний Тарантино приобрел мировую славу после выхода картины "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction) в 1994 году. В числе его работ фильмы "Бешеные псы" (Reservoir Dogs, 1992 г.), "Убить Билла" (Kill Bill: Vol. 1, 2003; Kill Bill: Vol. 2, 2004) и "Джанго освобожденный" (Django Unchained, 2012). Шесть его лент входят в список "100 лучших фильмов всех времен и народов" по версии журнала FHM.

92-я церемония вручения премии "Оскар" в 24 номинациях состоится 9 февраля 2020 года в театре "Долби" (Dolby Theater) в Лос-Анджелесе.

