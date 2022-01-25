Киматика и сады Италии – каким будет логотип "Евровидения-2022"

БАКУ /Trend Life/ - Организаторы международного конкурса песни "Евровидение-2022", который состоится в Турине (Италия), представили логотип и слоган конкурса, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт "Евровидения".

Слоганом конкурса в текущем году стала фраза "The Sound of Beauty" (Звук красоты), логотип же выполнен в стилистике киматики (прим. – киматика – это физические эффекты звуковых волн, подмножество вибрационных модальных явлений). Наряду с этим, дизайнеры также вдохновлялись узорами итальянских садов.

Напомним, что полуфиналы "Евровидения-2022" пройдут 10 и 12 мая, финал – 14 мая.

В конце декабря прошлого года в Азербайджане стартовал прием песен для отбора композиции, с которой представитель нашей страны выступит на конкурсе "Евровидение-2022". Азербайджанскую делегацию на конкурсе возглавит известный композитор и продюсер Иса Меликов.

(Автор: Джани Бабаева)