День национальной прессы в CinemaPlus

БАКУ /Trend Life/ - Основателю азербайджанской печати Гасан беку Зардаби после больших трудностей удалось издать в Баку газету Əkinçi на азербайджанском языке. Ее первый номер вышел в свет 22 июля 1875 года.

Именно в этот день отмечается профессиональный праздник - День национальной прессы.

Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus решила сделать сюрприз для журналистов и в их праздник дарит им билет на любой фильм.

Для этого необходимо:

Подойти к кассе кинотеатра

Показать рабочее удостоверение

Заполнить бланк

Выбрать фильм

"Только благодаря вашему непосильному труду все узнают о событиях в мире первыми, переживают чужие счастливые и печальные истории, знакомятся с великими людьми. Пусть ваша информация всегда будет свежей и интересной, а жизнь - полна только приятных вестей.

Поздравляем всех журналистов и желаем им новых успехов и интересных новостей!", - говорится в сообщении CinemaPlus.