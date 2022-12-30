Любовный гороскоп на 2023 год по знакам Зодиака

Овен

В наступающем 2023 году звезды настоятельно рекомендуют Овну навести порядок в сердечных делах. Если что-то у вас недосказано или недорешено с любимым человеком, если накопились досадные недопонимания, то сейчас самое время досказать и дорешить все это. Этот год очень подходит для того, чтобы устранить и исправить любые недоразумения без лишних эмоций.

Возможно, вы так и не сказали своему избраннику главных слов, которые он ждет от вас. Или же считаете, что он и сам должен обо всем догадаться. Это не так. Слова в любви играют очень важную роль, ведь именно слова – это ключики к любящему сердцу.

Ну а чтобы эти слова наверняка достигли цели, скажите их не просто так, не мимоходом, скажите их так, чтобы от них веяло спокойным домашним теплом и уютом. Большего не надо, спокойное домашнее тепло и уют – это именно то, что в 2023 году растопит любой лед и откроет любые двери, даже самые закрытые.

Телец

В наступающем 2023 году для успеха на любовном фронте Тельцу достаточно просто быть собой. Даже не думайте о том, чтобы пытаться выглядеть в глазах противоположного пола лучше, чем вы есть! Это совершенно ни к чему, потому что выглядеть лучше, чем вы будете выглядеть в 2023 году, попросту невозможно!

Просто запомните, ключ к сердцам окружающих в этот период будет в вашей естественности и умении наслаждаться простыми земными радостями. Именно это сделает вас привлекательными или даже неотразимыми. Запомните, что в 2023 люди будут тянуться не к пластмассовым коронам недоступных принцев или принцесс, а к человеку, с которым легко, уютно и просто общаться. А именно этого у Тельца будет в избытке.

Просто живите, делясь доступными вам земными радостями с теми, кого любите, потому что любая радость, разделенная с любимым или любимой, становится вдвойне приятнее. А может быть даже втройне... если вы понимаете о чем я...

Близнецы

Главным секретом успеха в любви в наступающем 2023 году у Близнецов будет оптимизм и солнечное настроение, которые они будут буквально излучать вокруг себя! Как бы ни складывались обстоятельства, какие бы облака и тучи ни закрывали горизонт, Близнецы всегда сумеют разглядеть за ними солнечные лучи! И, поверьте, окружающие сумеют оценить это по достоинству.

Особенно привлекательно неунывающие Близнецы будут выглядеть в глазах противоположного пола. Ну а поскольку непоседливость Близнецов в этот период уступит место собранности, у них есть хорошие шансы на то, чтобы перестать разменивать свою жизнь на легкий, ни к чему не обязывающий флирт и наконец найти свою вторую половинку, с которой им захочется связать свою судьбу навсегда.

Ну а если Близнецы уже связали свою жизнь с любимым человеком, в 2023 году звезды подарят им отличную возможность укрепить и упрочить свои отношения с ним.

Рак

В плане любви звезды гороскопа обещают Раку очень интересный и насыщенный год! Это прекрасное время для романтических переживаний и приключений. Не бойтесь дерзать, флиртуйте, кокетничайте, ведите себя раскованно и просто, в 2023 году все это не только не помешает вам, но и сделает вас очень привлекательным в глазах противоположного пола.

В этот период ваши шансы встретить настоящую любовь очень высоки, а если вы уже встретили – это хорошее время, чтобы укрепить ваши отношения.

А еще в этот год будет очень востребована удивительная способность Рака создавать домашнюю уютную атмосферу. Так что если вы находитесь в поиске своей второй половинки, лучший способ привлечь ее – это организовать у себя дома уютную вечеринку, пригласив на нее не только близких друзей, но и того, с кем вы не прочь познакомиться поближе.

Именно там, в приятной дружеской атмосфере есть все шансы на то, что Вселенная свяжет ваши сердца – ваше и того, с кем вы вскоре вместе пойдете по жизни.

Лев

Если Лев мечтает встретить в наступающем 2023 году большую любовь, ему ни в коем случае нельзя скромничать и сидеть в четырех стенах. В этот год звезды обещают наделить Льва повышенной привлекательностью и придать ему шарма в глазах противоположного пола, но все это будет проявляться не само собой, а только лишь в том случае, если Лев сам проявит должную активность.

Одним словом, если вы ищете свою вторую половинку, не сидите сложа руки, действуйте! Интригуйте, играйте, не скупитесь на комплименты, в разумных пределах, конечно же! Чаще появляйтесь в местах, где кипит жизнь и царит веселье. А главное – будьте собой. Потому что какую бы маску вы ни надели, рано или поздно ее придется снять. Ну а ваше подлинное лицо навсегда останется с вами. И поверьте, без маски ваше лицо гораздо симпатичнее. Хотя бы просто потому, что оно настоящее и живое.

Дева

В плане любви наступающий 2023 год может оказаться поворотным. Это время больших свершений и перемен. Хватит вынашивать планы на неопределенное будущее! Сейчас самое время взяться за их осуществление!

Если в ваших отношениях с любимым человеком накопились нерешенные проблемы, то 2023 год идеален для того, чтобы спокойно и без лишних нервов разрешить любые недоразумения, сделав это к обоюдному облегчению и удовольствию. Год не склоняет ни к негативу, ни к эмоциональному выяснению отношений, а потому шансы найти нужный компромисс даже в самых сложных вопросах как никогда высоки.

Что же касается Дев, которые находятся в поисках своей второй половинки, звезды советуют им не держать свои чувства в себе и быть чуточку решительней.

Весы

Самым удивительным в любовном гороскопе Весов на 2023 год является то, что счастье в любви они обретут тем быстрее, чем меньше будут искать его и стараться. Точнее сказать, сначала Весы обретут счастье, а уж потом им откроется и любовь.

Секрет же здесь заключается в том, что несчастным человек становится не столько потому, что в его жизни чего-то не хватает – внимания, денег, любви. Гораздо чаще несчастным нас делают не оправдавшиеся ожидания.

Так уж устроен человеческий ум, что мы ставим свое счастье в зависимость от собственных представлений о том, какими должны быть люди, погода, вещи, слова, реакции, и когда реальность не соответствует этим нашим ожиданиям, огорчаемся. Бывает, что несчастными нас делает одна только мысль, что могло быть лучше. И это очень глупо, потому что мешает нам радоваться тому, что есть!

Что же касается Весов, то в 2023 году звезды будут исподволь настраивать их на безмятежную созерцательность, открывая красоту и радость самых простых вещей и событий. И вот в этом-то счастливо-созерцательном настроении Весы неожиданно обретут фантастическую привлекательность в глазах противоположного пола. Вот и весь их секрет успеха в любви.

Скорпион

Главный рецепт любовного счастья Скорпиона в 2023 году состоит из трех ингредиентов – это свобода, доверие и готовность принять любимого человека таким, каков он есть. Со всеми его достоинствами и недостатками.

Как часто мы портим себе жизнь погоней за неким идеалом – в поведении, внешности, одежде. Мы ждем, что любимый человек будет соответствовать каким-то нашим идеальным представлениям о красоте и правилах поведения.

А ведь секрет счастья совершенно в другом – в отсутствии осуждения, в той легкости, которая делает общение с любимым удивительно приятным и радостным. К этому и надо стремиться. Что же касается стремления к идеалу, то оно рождает только никому не нужное напряжение, превращая общение в бесконечную череду придирок и мелкого недовольства.

Если Скорпион желает обрести подлинное счастье в любви, ему достаточно просто перестать оценивать своего любимого человека, разрешив ему быть самим собой. Потому что любовь – это прежде всего свобода и легкость, и только потом уже все остальное.

Стрелец

Наступающий 2023 год обещает наделить Стрельца такой мощной любовной харизмой, что это сделает его совершенно неотразимым в глазах противоположного пола. Весь год Стрелец будет блистать, оказываясь в центре внимания везде, где бы он ни появился.

И что особенно ценно, для всего этого Стрельцу совершенно не придется создавать какой-либо романтический образ, накладывать тонны макияжа или пытаться произвести на кого-то впечатление умными беседами.

Наоборот, чем меньше Стрелец будет стараться, тем большего эффекта сможет добиться. Потому что в наступающем 2023 году ничто не будет цениться сильнее, чем естественность и живое общение. А именно этого у Стрельца будет в избытке.

Для успеха в любви вам достаточно просто быть самим собой и, конечно же, не бояться проявлять свой живой интерес к симпатичному вам человеку. Поверьте, в этом году ваш интерес обладает поистине магнетической силой.

Козерог

В плане любви гороскоп Козерога на 2023 год обещает довольно неплохой и спокойный период. Это отличное время для того, чтобы без лишних нервов решить со своим любимым человеком все накопившиеся нюансы и противоречия. Если в ваших отношениях с партнером вас не устраивают какие-то неоднозначные моменты, в этом году вы смело можете обсудить эти темы открыто. Будьте уверены, спокойные звезды в вашем гороскопе позволят вам сделать это тактично, отыскав нужный компромисс, устраивающий всех.

Вообще в этот год и без того серьезный Козерог будет мало склонен к легкому любовному флирту. В 2023 году на первом месте у него будут стоять именно прочные семейные отношения. Так что если вы решили узаконить свои отношения с любимым человеком, в наступающем году самое время это осуществить.

А вот если Козерог пока что находится в поиске своей второй половинки, звезды рекомендуют ему как-нибудь уменьшить собственную серьезность, потому что, как известно, любовь – это прежде всего игра. Особенно, на стадии знакомства.

Водолей

В наступающем 2023 году звезды гороскопа приготовили Водолею немало приятных сюрпризов в том числе и в любви. Несмотря на то, что сам Водолей в этот период будет поглощен своими фантастическими идеями и проектами настолько, что на любовные игры у него почти не останется времени, тем не менее именно это придаст ему особенный шарм в глазах противоположного пола.

Между тем, если Водолей хочет в наступающем году обрести счастье в любви, ему нужно хотя бы время от времени выныривать из мира своих креативных фантазий и грез, иначе он рискует попросту не заметить не только знаков внимания, оказываемых ему со стороны симпатичных особ, но и пройти мимо того, кто самой судьбой назначен стать Водолею второй половинкой.

Тот же совет можно дать и тем Водолеям, которые уже состоят в отношениях. Не забывайте, что ваш любимый человек очень нуждается в вашем внимании и общении с вами, причем не только на темы, которые интересны лично вам. Постарайтесь найти время и для него.

Рыбы

В наступающем 2023 году даже самые не романтичные из Рыб почувствуют себя немножечко поэтами, жаль только что на этом их поэтическом настроении будет лежать заметный оттенок грусти. Увы, в реальной жизни поэтическая грусть не так романтична, как на страницах любовных романов и экранах кинематографа.

В этом смысле, если Рыбы в 2023 году хотят обрести свое законное счастье в любви, им можно дать тот же простой совет, что и во всех других сферах их жизни – не поддавайтесь грусти и пессимизму! Ничто не красит человека сильнее, чем улыбка.

Просто не тратьте энергию на пустые переживания, постарайтесь расслабиться, со спокойной благодарностью доверившись силам, которые несут вас по бурному морю жизни, и Вселенная непременно вынесет к вашему счастливому берегу. Рано или поздно.