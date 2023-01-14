İ Love Sushi. В Баку представлена экспозиция из более 150 видов японских суши (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее каменной летописи состоялось открытие всемирной выставки "Я люблю суши", организованной посольством Японии в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Суши, или суси - блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов. С начала 1980-х годов это блюдо получило широкую популярность во всём мире. Включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

История этого блюда насчитывает более 1000 лет, когда варёный рис стали применять для приготовления и консервации рыбы. Очищенная и разрезанная на небольшие кусочки рыба посыпалась солью и смешивалась с рисом, после чего помещалась под пресс из камней, который через несколько недель заменялся крышкой. В течение нескольких месяцев происходил процесс молочнокислой ферментации риса и рыбы, благодаря чему рыба оставалась годной к употреблению в течение года. Естественно, что со временем процесс приготовления суши претерпел изменения. Стандартным компонентом в различных видах суши является рис для суши. Разница проявляется в выборе различных начинок, приправ и манере, в которой они скомбинированы. Одни и те же ингредиенты могут быть скомбинированы по-разному.

Главная цель проекта "Я люблю суши" - продвижение популярного блюда японской кухни – суши, а также японской культуры по всему миру, в том числе и среди азербайджанцев и представителей других народов. Выставка "Я люблю суши" не только охватывает часть истории и культуры Японии, но и демонстрирует изысканность культуры суши – блюда, сегодня пользующегося популярностью не только в Японии, но и во всем мире.

В экспозиции представлены фигуры рыб, образцы традиционного блюда японской кухни, видео и интерактивные материалы. Гости смогут увидеть некоторые виды суши, которые очень редко можно встретить даже в Японии. Кроме того, благодаря данной выставке можно поближе познакомиться с известными видами суши - нигиридзуси и тэмакидзуси (сделанное с помощью рук), макидзуси (кручёное), гункан-маки, футомаки, хосомаки, урамаки (рулеты), осидзуси (прессованное), инаридзуси (с начинкой), тирасидзуси (рассыпанное), эдомаэ тирасидзуси, гомокудзуси (сырое) и т.д., в том числе созданными 200 лет назад, и процессом их изменения в ходе истории. Отметим, что более 150 видов японских суши представлены в виде макетов.

Выставка продлится до 22 января.