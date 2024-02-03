Шоу трансформеров - событие, которое нельзя пропустить! Только в Бакинской русской драме

БАКУ /Trend Life/ - 30 марта на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра состоится шоу №1 под названием "Шоу трансформеров", сообщает Trend Life

Уважаемые родители, мы с радостью сообщаем вам, что самых оригинальных роботов трансформеров вы сможете увидеть только у нас - в Русском драматическом театре.

Вас ждут новые костюмы, поражающие своими размерами, детализацией и идентичностью с оригиналом. Опытные артисты с легкостью оживят этих потрясающих героев на сцене. Мы гарантируем, что зрелищные интерактивные элементы шоу не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей. Вас ждут захватывающие сцены, увлекательные приключения и незабываемые эмоции! Не упустите возможность погрузиться в мир трансформеров и присоединиться к захватывающему путешествию вместе с нами.

Начало в 12 и 15 часов.

Вы можете приобрести билеты в кассе театра, а также в централизованных кассах города или онлайн на сайте iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

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