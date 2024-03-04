Маэстро Джейхун выступит с концертом в Баку - интересно и харизматично

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 17 марта в 20:00 состоится концерт виртуозного скрипача, композитора, заслуженного артиста Азербайджана маэстро Джейхуна (Джейхун Исмаилов), сообщает Trend Life.
На вечере также выступят друзья и коллеги маэстро Джейхуна.
Отметим, что музыкант покорил своим безукоризненным исполнением не только азербайджанского, но и зарубежного слушателя. Его выступления всегда интересны и харизматичны.
Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:
https://iticket.az/ru/events/concerts/maestro-jeyhun/108396
Телефон для справок: (051) 303 35 40.
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