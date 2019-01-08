Ильхам Намиг Кямал отмечает юбилей на позитиве: Надо ежедневно заново рождаться (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Ильхам Намиг Кямал (Ильхам Ахмедов) 9 января отмечает 70-летие, сообщает Trend Life.

Ильхам Намиг Кямал является одним из первых, кто выступал в эфире с юмористическими монологами и завоевал искреннюю любовь зрителей. Его семья не была связана с искусством и по желанию родителей должен был бы стать журналистом. И мало того, еще учась в школе, место на факультете журналистики для него было "забронировано". Однако Ильхам Камал проявил непослушание, и без ведома родителей поступил на факультет "Актера драмы и кино" Государственного театрального института, где его учителями были такие корифеи как Адиль Искендеров, Рза Тахмасиб, Тофиг Кязымов.

За более 45-летнюю творческую деятельность на сцене Государственного театра юного зрителя, Государственного академического национального драматического театра и Государственного театра музыкальной комедии воплотил более пятидесяти ролей, сыграл в более 35 фильмах, в более чем ста сюжетах сатирического журнала "Мозалан". В 1993 году создал театр миниатюр "İlham", став его директором, художественным руководителем и режиссером. С 1995 года руководитель кафедры "Эстрадного иcкусства" Государственного университета культуры и искусств. Четверо детей – двое девочек и два мальчика, несколько внуков и внучек. Отмечен орденом "Sənətkar" Союза театральных деятелей Азербайджана.

И сегодня как в театре и кино, так и в жизни и даже социальных сетях, дарит людям самые лучшие чувства. Ежедневно на своей странице в Facebook выставляет посты, где желает только самого светлого. Он всегда бодр и приветлив, любит шутить, никогда не унывает и всегда верит в самое лучшее, это человек с неиссякаемым чувством позитивных эмоций. Как же чувствует себя Ильхам Намиг Кямал в преддверии знаменательной даты - в интервью Trend Life.

- Поздравляем Вас с юбилеем и желаем дальнейших успехов в жизни и творчестве, чтобы Вы и дальше радовали людей. Как собираетесь отметить эту знаменательную дату?

- Спасибо за поздравление! Чувствую себя великолепно и всем желаю того же! Отмечу юбилей в кругу семьи и с друзьями. В течение года будет также проведен мой юбилейный вечер.

- Есть множество актеров, которые в жизни совершенно другие, чем в творчестве. Вы же всегда дарите людям только позитивные эмоции. Откуда черпаете такую энергетику и мотивацию?

- Скорей это заложено в самом человеке, идет из внутреннего мира, искреннего отношения к жизни и творчеству. А мотивация заложена в самой природе человека, есть этот и другой мир - может, и на тот свет заберу эти позитивные эмоции (смеется). Каждый человек независимо от его возраста должен ежедневно заново рождаться. Вчера закончилось, начинается новый день, новые впечатления, события и эмоции. Мне посчастливилось играть и в комедии, и в драматических произведениях, и в трагедии. Это великое счастье для меня, потому что меня так воспитали мои учителя. Я никогда не желал в этой жизни ничего невозможного, но всегда добивался того, о чем мечтал. В то же время я фаталист - что написано судьбой, то и будет. Все в руках Всевышнего.

- В вашей жизни было множество наград, а какую считаете самой главной?

- Я прошел длительный жизненный путь, старался всецело отдавать себя избранной профессии. Тофиг Кязымов говорил "Актер так должен сыграть на сцене, чтобы зритель воскликнул "Он, наверняка, сегодня умрет, не доживет до завтра". Суть актерской специальности состоит в том, чтобы завтра сыграть еще лучше, чем сегодня. В каждую из сыгранных мной ролей я старался вжиться без остатка, раскрыть образы с ювелирной точностью для зрителей. Все персонажи, будь то большие или эпизодические, лично для меня были очень интересны. Любовь к профессии является моей главной многолетней наградой, и поэтому чувствую себя счастливым человеком.

И закончил юбиляр свое интервью анекдотом.

"Один человек пришел на базар, чтобы купить говорящего попугая. Подошел к продавцу и спрашивает о цене. Тот отвечает: "Попугай, который знает 10 слов, стоит 200 манат, тот что знает 20 – 400 манат, а который вообще не говорит – 2500 долларов". Покупатель удивился, а почему попугай, который не говорит, стоит так дорого? Продавец ответил: "А это их художественный вдохновитель"". А вот так порой и в жизни происходит, – смеясь, добавил Актер.

Мы же желаем Ильхам Намиг Кямалу еще больше позитивных дней!

(Автор: Вугар Иманов)

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