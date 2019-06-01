Азер Рзазаде о дебюте в Большом театре России: Было такое ощущение, что пел в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Оперные исполнители из Азербайджана традиционно востребованы на мировой и российской сцене. Одним из ярчайших представителей нового поколения исполнителей является Азер Зада. На счету молодого тенора обучение в Академии знаменитого миланского театра «Ла Скала», участие во множестве престижных мастер-классов, вокальных конкурсов, главные партии на оперной сцене Азербайджана, Италии, многих других стран. В этом году у азербайджанского исполнителя было сразу несколько значимых выступлений в Москве. Вокалист рассказал о своём успехе в России журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

– Вашим вокальным мастерством восхищается публика разных стран. Так, например, вечер открытия фестиваля «Opera Art» в Москве был посвящён Азербайджану, и именно вы стали оперным голосом Азербайджана на этом концерте. Как это получилось?

– Это был мой сольный концерт, но он назывался «Голоса Азербайджана», а значит, я как бы представлял всю нашу вокальную школу, это было очень ответственно. Спеть в этом концерте меня пригласила Динара Алиева. Предварительно я «обкатал» программу, представив её публике на сольном выступлении в Баку, и всё равно на концерте в Москве очень волновался – на фестивале «Opera Art» была очень серьёзная программа, выступал я в Большом зале консерватории. Но всё прошло успешно, фестиваль получился очень удачным, и я благодарен Динаре Алиевой за то, что она меня пригласила.

– Тематически программа вашего концерта была очень разноплановой, в том числе вы исполнили в Москве и две прекрасные арии из опер азербайджанских композиторов. Вы стараетесь по возможности представить за границей национальный азербайджанский оперный репертуар?

– Во-первых, конечно же, мне хочется, чтобы везде в мире знали, что в Азербайджане есть не только нефть, газ и прекрасная кухня, но и великолепная культура: музыка, оперный театр - в частности. У нас есть такие композиторы как Гара Гараев, Фикрет Амиров, Узеир Гаджибейли, которые достойны всеобщего признания. А во-вторых, – это моё желание – мне нравится эта музыка, я исполняю её с большой любовью. Поэтому я стараюсь, по возможности, включать произведения азербайджанских композиторов в свои программы, в том числе и в миланской «Ла Скала», и в Москве.

– Как произведения азербайджанских композиторов приняли российские слушатели?

– Я исполнял эти произведения на родном языке, от души, и публика приняла их очень хорошо, даже не ожидал такого успеха. Было такое ощущение, что я пел в Азербайджане.

– Какими ещё жемчужинами азербайджанской музыки вы хотели бы поделиться с российской публикой?

– Я регулярно включаю в свои программы новую музыку. На концерте в Москве, например, я представил арию Кёроглу из одноименной оперы Узеира Гаджибейли. Это новое произведение в моём репертуаре, я исполнял его в Москве второй раз в жизни, сразу после концерта в Баку.

– На концерте в Москве вашим обращением к русской опере стало замечательное исполнение арии Германа из первого акта «Пиковой дамы» Чайковского. Критики отметили вашу прекрасную дикцию, прекрасный русский язык, психологически тонкую, осмысленную интерпретацию номера. Что помогло вам безупречно спеть на русском языке в России? Вам близка русская культура?

– Я одиннадцать лет учился в русской школе и очень люблю русскую музыку. Когда я исполняю Рахманинова или Чайковского, то не чувствую, что это иностранные произведения, это моя музыка. Я даже в Москве не чувствую себя иностранцем – русская культура ощущается как что-то родное для меня. Поэтому, исполняя арию Германа, я глубоко чувствовал этого героя, это особенное ощущение.

– Возможно ли, что со временем и русская опера займёт важное место в вашем репертуаре?

– Обязательно так и будет. В перспективе я очень хотел бы петь партию Ленского. А Германа буду петь непременно и, уверен, это будет очень важная для меня роль.

– Чем вам запомнилась работа с Российским национальным оркестром на фестивале?

– Оркестр просто безупречный. Я, в основном, пою в Европе, и по приезду в Москву увидел, что работа там строится по-другому.

– Дирижёром оркестра на вечере в Москве был также азербайджанец, знаменитый маэстро Ялчин Адыгёзалов. Как сложилось ваше сотрудничество?

– Мы давно знакомы, уже много раз работали вместе на различных концертах, в том числе в Европе. А 28 июня у нас будет совместное выступление в Баку.

– Вы спели на фестивале «Opera Art» не только в вечер открытия, но и в постановке оперы «Мадам Баттерфляй» с ведущей солисткой Большого театра России Динарой Алиевой. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях об этой работе.

– Так как Динара дебютировала в этой роли, мы очень старались на репетициях. И, конечно же, в её исполнении эта партия звучит очень красиво и искренне. Мы впервые работали вместе с Динарой, это было очень интересно. Находиться рядом с такими профессионалами как она, как Сулимский, Кикнадзе, – очень приятно, я всегда стараюсь учиться у них.

– Как вы считаете, насколько важны подобные фестивали для популяризации азербайджанской культуры за рубежом, укрепления дружбы между Азербайджаном и Россией?

– Музыка - это очень светлая, мощная сила, она дарит глубокие добрые эмоции. Это очень позитивно и важно для взаимопонимания людей. Очень приятно, что фестиваль «Opera Art» развивается – уверен, это принесёт много хорошего и в плане укрепления дружбы России и Азербайджана.

– В апреле состоялся также ваш дебют в Большом театре России с партией Альфреда в «Травиате», которую критики назвали вашей «несомненной творческой удачей». Что выступление в Большом театре значило для вас, чувствовали ли вы волнение?

– Честно скажу: было страшно. Это всё же историческая сцена Большого театра, там пели потрясающие певцы. Театр просто волшебный. К счастью, моё прослушивание прошло отлично, меня взяли на роль. Я спел партию Альфреда в двух спектаклях: в первом сильно волновался, но всё прошло очень успешно. Дирижёр, оркестр, атмосфера, энергетика этого театра произвели на меня невероятное впечатление. Такой удачный дебют для меня очень важен, и я надеюсь, что ещё вернусь в Большой театр – мне очень понравилось. Хотел бы поблагодарить за поддержку педагога по вокалу Светлану Нестеренко и Динару Алиеву. Они очень сильно помогли мне.

– Вы молодой, но уже знаменитый тенор. Нашли ли вы уже свой репертуар, творческое амплуа или вам нравится экспериментировать, меняться?

– Я осторожничаю с репертуаром – для исполнения некоторых партий нужно иметь другой возраст и другой опыт. Я хочу делать всё на высоком уровне и уважать то, что написал композитор. Если я пока не умею что-то делать, то я предпочитаю дополнительно позаниматься и вернуться к исполнению вещи через пару лет, чтобы спеть её правильно. Опера - это не шоу, к ней нужно относиться иначе.

– Поделитесь, пожалуйста, вашими творческими планами. Есть ли среди них продолжение сотрудничества с российскими театрами?

– Предложения, конечно же, есть, но, чтобы взяться за эти роли, мне нужно пару лет ещё подождать. В будущем я бы очень хотел вернуться на российскую оперную сцену. А пока буду готовиться к выступлениям в Сицилии и в венецианской «Ла Фениче».

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