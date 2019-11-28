Разговор как по маслу с министром гостеприимства и застолья и капитаном Джавидом - в гостях у МИА Trend (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гостями МИА Trend стали победители второго сезона Израильской Лиги Смеха – руководитель и капитан команды "Как по маслу", руководитель Азербайджанской Лиги Смеха, член Союза писателей Азербайджана Джавид Шахбазбеков и один из чемпионов веселья, фронтмен коллектива Сямандар Рзаев, которого все называют Сёма. Вообще, этих ребят можно назвать "понюхавшими пороха" на юмористическом "фронте". Джавид Шахбазбеков – был директором команды КВН "Сборная Баку", директором и создателем Юниор Лиги КВН в Азербайджане, директором Азербайджанского Клуба веселых и находчивых. Самандар Рзаев принимал участие в различных юмористических проектах, снимался в фильмах, и даже провел пару сольных вечеров. Играл в различных командах КВН – "Черное золото", "Бакинский экспромт", "Нефтчи Баку", а в составе "Сборная Баку" дошел до ¼ финала Высшей Лиги КВН, выиграл "Малый КиВиН в черном". В Лиге Смеха зампонился ярким образом – министра гостеприимства и застолья.

- Добро пожаловать в студию МИА Trend. Поздравляем вас с победой в Израильской Лиге Смеха, что явлется значимым событием на международной арене. Надеюсь, наша беседа пройдет как по маслу. Итак, начнем с процесса приготовления масла, т.е. о первых шагах коллектива.

- Джавид: Спасибо за приглашение и поздравления! Нам очень приятно. Бывают везунчики по жизни, которые появляются там, где нужно и когда нужно. И все у них более или менее складывается легко и непринужденно. А бывает, что всегда стучишься в закрытые двери, и если двери открываются, то со скрипом и через долгое смазывание маслом. Я нахожусь в промежуточном состоянии (смеется). Главное - не проскользить на масле по выбранному пути. А свое масло мы вместе приготовили, т.е. это следствие нашей дружбы и желания реализовать свои творческие идеи. К этому шли трудно, был горький опыт участия в других юмористических проектах, но решили все же выйти на международный уровень. И выбрали для этого телевизионное юмористическое шоу Лига Смеха (укр. Ліга Сміху), которое шло в эфире самого рейтингового телеканала Украины 1+1. В декабре прошлого года поехал в Киев, где меня очень хорошо принял директор Лиги Смеха Наум Баруля, и узнал все условия участия. Вернувшись в Баку, рассказал все друзьям и, создав команду, решили попробовать свои силы. В конце января приняли участие в пятом чемпионате "Лiга Смiху", который проходил в Одессе. В первом туре приняли участие 213 команд, во второй тур вышли 58 команд, а затем была определена 21 лучшая команда - будущие участники гала-концерте. В их числе была и мы. Нашему счастью не было предела! Мы не только стали первой азербайджанской командной в этом проекте, но и дошли до гала-концерта. Хотя вовсе и не рассчитывали на такой успех. Первый блин оказался не комом. Зал очень тепло встречал нас. К нам очень хорошо отнесся ведущий проекта, известный актер Владимир Зеленский - ныне президент Украины.

- Сёма: У нас реально не было желания победить, так как прекрасно знали, что необходимо еще пару лет "прожариться на масле в этой сковородке". Это была новая игра для нас, тем более для тех молодых людей, у которых были неудачи в жизни, падения, нас называли "хромой лошадью". А различные сплетни и упреки в нашей творческой несостоятельности только подливали масло в огонь. Но мы же знали, что мы – не такие, мы - сильные! Признаться честно, было задето самолюбие, очень обидно! Поэтому, сплотившись вместе, решили доказать себе и показать всем, что никогда не сдадимся и будем идти к поставленной цели.

- Получается, что Джавид собрал "неудачников" и сделал "команду мечты"?

- Сёма: Почему неудачников? Просто бывает черная полоса, и она слишком затянулась для некоторых. Мы закрасили эти полосы белой краской (смеется). Вот, например, когда мы дошли до 1/8 финала, где соревновались с 14 лучшими. Звёздным тренером наша команда выбрала поп диву Украины, певицу, телеведущую и актрису Олю Полякову, которая должна была вести команду к победе в телепроекте. Но получилось так, что несколько команд набрали одинаковое количество баллов и, по правилам игры, должны были принять участие в баттле. К сожалению, из-за неопытности проиграли команде из Хайфы "Я так и знала". Зато мы взяли у них реванш на их родине в Израиле, став чемпионами. Причем, нашим соперниками в финале были еще такие команды как "Сборная разных городов" из Израиля и "Изюмовы" из Украины. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить искреннюю признательность нашему тренеру Марине Островский, и нашим редакторам Андрею Чивурину и Чингису Мазинову

- А как оказались в Израильской Лиге Смеха?

- Джавид: После выступления в Одессе мы продолжили участие в "Слобожанской Лиге смеха" в Харькове. Уже поднабрались опыта и решили штурмовать Израильскую Лигу Смеха. Как видите – успешно! (смеется). Хотелось бы отметить, что нас очень тепло приняли в Израильской Лиге Смеха, и особую признательность выражаем генеральному продюсеру, известному знатоку Александру Рубину, директору Светлане Бердецкой и редактору Юрию Карагодину. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и развитие нашей команды.

- Сёма: Я бы хотел еще отметить, чем меня привлекла Лига Смеха в отличие от других юмористических проектов. Здесь мне никто не говорил, что я не выговариваю букву "р". Да - бывают, неприятные ситуации...

- Странно. А это здесь причем? Ленин тоже букву "р" не выговаривал и стал вождем мирового пролетариата. Может и ты станешь лидером в своей сфере?

- Сёма (смеется): И еще. В нашей команде главное – это дружба и стоит только одна цель – вперед, не останавливаться, несмотря на все трудности. В первый же год мы добились такого успеха. Конечно, мы не говорим, что это нечто глобальное, но для нас это большой стимул к будущему, к победам, о которых мечтаем. Это подъем по лестнице вверх. Кстати, в начале ноября команда "Как по маслу" получила Кубок за лучший номер сезона Лиги смеха - 2019 в Украине, а в конце этого месяца стали уже чемпионами второго сезона Израильской Лиги Смеха.

- А теперь перейдем к созданной Азербайджанской Лиги Смеха…

- Джавид: Это очень знаменательное событие. Вообще, этот году очень удачен и наши труды не пропали. Самый популярный юмористический проект Украины Ліга Сміху начал свою деятельность в Азербайджане. 15 июня в Государственном национальном академическом драматическом театре состоялось официальное открытие Азербайджанской Лиги Смеха. Мы представили свой официальный гимн и сняли клип. Специально на открытие приехали генеральный продюсер Лиги смеха и Країни У Наум Баруля и Грузинской Лиги Смеха Ника Махвиладзе, среди гостей были легендарные КВН-щики команды "Парни из Баку", чемпионы XX века Бахрам Багирзаде, Таир Иманов, Азер Мамедзаде и Яна Никитина. В фестивале приняли участие 15 команд, 10 из которых между собой распределили звездные тренеры проекта – актеры Алекбер Алиев, Самандар Рзаев, Азер Бахшалиев, Оксана Расулова и DJ Chinа. После отборочных туров и полуфинала за звание чемпиона первого сезона Азербайджанкой Лиги Смеха будут бороться команды - "Карл Марксын кругу", "Шехер ушаглары" и Алекбер Алиев, "Кирпи" и Азер Бахшалиев, "Сильвестер в столовой" и Самандар Рзаев. Финал пройдет в декабре и ожидает множество интересных выступлений.

Когда появилась идея сыграть в Лигy Смеха, нам до конца никто не верил, только благодаря поддержке торговой марки Final Oil команда "Как по маслу" смогла сделать свои первые шаги, попасть в телеэфир, добиться успеха и мы открыли Азербайджанскую Лигу Смеха. Организационную поддержку оказало Главное Управление культуры города Баку. Редактор нашей лиги – Чингис Мазинов, который также работает в высшей Украинской Лиге Смеха, еще один редактор – наш Галиб Мусаев, участник команды "Как по маслу".

- Но есть же фактор языкового барьера…

- Джавид: В шоу нет языкового и возрастного ограничения. Регистрацию может пройти любая команда или участник от 8 до 80 лет, и выступить на любом языке.

- Что в вашей жизни означает смех? Над чем сами смеетесь?

- Джавид: Я смеюсь над Сёмой (смеется)

- Сёма: А мне опасно смеяться над капитаном. Иначе уволит (смеется). Он нас ведет за собой…

- Джавид: До того, как пригласить его в команду я много наблюдал за его выступления. А когда мы более близко познакомились, то узнал насколько это добрый и позитивный человек. В любое время, когда нет настроения, позвонишь ему и на душе сразу же появлется солнышко.

- Сёма – личный смехотерапевт?

- Джавид: Скорей, смехопсихолог. А если серьезно, то на все в жизни стараюсь смотреть сквозь призму юмора. И даже сценки в наших номерха берутся из обычной жизни. Например, ночью сосед дрелью сверлит стену...

- У тебя есть такой сосед?

- Джавид: Есть такой (смеется).

- Сёма: Поверь, вокруг столько приколов. Стоит минут 15 постоять на одной из оживленных улиц Баку, поехать в автобусе или метро и увидишь массу смешных моментов.

- Джавид: Один из главных факторов нашего успеха – это полное единство нашей команды и никто никого выше себя не считает. У нас нет начальника. Каждый из нас равноправен и в этом наша сила! Все обсуждаем вместе и принимаем коллегиальное решение. Ведь команда – это единый организм, которыйдолжен гармонично интегрироваться в творческий процесс. Даже если кому то что-то не нравится, никогда не заставим это сделать, даже в ущерб себе.

- И можете даже провести выборы нового капитана?

- Сёма: Мы уже проводили референдум (смеется).

-Джавид: Мы расчитываем наш путь на длинную дистанцию, потому что и регресс вместе пережили, думаю и в прогрессе вместе будем. Хотелось бы еще назвать имена уатсников нашей команды " Как по маслу" - Тамерлан Нагиев, Эльмир Оруджев, Валех Дайянов, Эмиль Даливалов, Галиб Мусаев.

- Плюс Джавид и Самандар – получается великолепная семерка. А почему в команде нет девушек?

- Джавид: Для нас женщина на корабле не означает беду. Наши двери открыты всем талантливым людям. Поэтому мы и создали Азербайджанскую Лигу Смеха, чтобы в том числе выявлять таланты и привлекать в команду "Как по маслу" новых участников. Мы создали Лигу мечты для любого юмориста! Азербайджанская Лига Смеха - образец здорового веселого юмора!

- Хорошо, давайте подведем итоги. Масло приготовили. Что дальше?

- Джавид: Жизнь продолжается и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Теперь перед нами стоит цель завоевать высшую Украинскую Лигу Смеха. Конечно, будет очень трудно, придется попотеть, но думаю, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Главное – мы это делаем во имя Азербайджана! Да, нас поддерживает торговая марка Final Oil, и мы не собираемся проливать слезы и жаловаться на тяжелую судьбу. И еще хотелось бы отметить поддержку нашего полиглота, бизнесмена и юмориста Наримана Алиева, и представителей азербайджанской диаспоры в Украине и Израиле. Но необходима еще большая поддержка, чтобы добиться еще больших успехов, сделать многое для творческого развития молодежи. Мы не просим о помощи, а открыты для сотрудничества, чтобы покорять международную арену. И еще одна приятная новость – Самандара Рзаева пригласили на Кубок президента Украины, который учрежден Ліга Сміху, и пройдет 13 декабря в Национальном дворце искусств Киева. В составе Сборной шоу-бизнеса он будет играть против Сборной комиков, среди которых будет множество известных личностей.

- Сёма: Все будет как по маслу…

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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