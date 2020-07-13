Юбилей народной артистки Азербайджана Евгении Невмержицкой! Пол-литра крови и магическая сила профессии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 13 июля, свой юбилей отмечает народная артистка Азербайджана Евгения Невмержицкая. Вот уже почти 60 лет Евгения Невмержицкая блистает на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Яркий талант, неповторимая актерская игра, безграничное обаяние позволили ей добиться творческих успехов, снискать широкое профессиональное признание, и главное - заслужить искреннюю любовь зрителей. В беседе с корреспондентом Trend Life блистательная, самобытная актриса, рассказала о сложной актерской профессии, вспомнила годы юности, и еще раз призналась в безграничной любви к театру.

- Евгения Степановна, расскажите о том, как в вашей семье было принято и до сих пор празднуют дни рождения?

- Признаюсь, день рождения для меня немного грустный вопрос. У меня была большая семья, но сейчас моих родных нет рядом – ушли мама, папа, брат, сын…Так получилось в моей жизни, что сейчас со мной Сафик (прим.авт.- супруг актрисы, народный артист Азербайджана Сафа Мирзагасанов), внук Гоша и моя невестка, которая мне близка как родная дочь, у нас сложились очень теплые отношения (прим. - внук и невестка проживают в Москве).

А вообще, всегда на день моего рождения собиралось очень много народа. Родители у меня были замечательные люди, об этом помнят многие мои коллеги – ведь и на дни рождения, и на праздники все собирались у нас. Двери нашего дома были всегда открыты. Родители были хлебосольные, оба прошли войну, знали цену жизни, любили ее и умели радоваться. И конечно, радовали меня. Помню, когда была совсем маленькой, утром в день рождения меня уже ждали подарки - рядом с моей кроватью в детской стоял стульчик, на нем лежало новое платье и туфли, затем мы шли на прогулку, а потом был праздничный ужин.

Еще одно яркое воспоминание – это как мое 40-летие мы отмечали у нас на даче в Алтыагадж, куда приехали все мои коллеги. На киностудии они взяли машину "РАФ" с рупором, заезжая в село, повесили плакат с надписью – "Алтыагадж дал нам Гения - да здравствует Евгения!". За машиной бежали все наши сельские ребятишки. Поздравить меня тогда приехали Александр Шаровский, Людмила Духовная, Рита Амирбекова и многие другие. В саду мы накрыли большой праздничный стол.

- О вашей хлебосольности ходят легенды, получается, это качество вы унаследовали от мамы?

- Естественно, это у меня в крови… Мы привыкли отмечать все праздники – Новый год, Пасху, Новруз байрам, 9 мая. Мама прекрасно готовила, даже соседи, проходя мимо, двери по доносившемуся аромату угадывали, какое блюдо у нас будет на столе. Конечно, это все мне передалось от мамы. Раньше мы жили на Торговой (прим. – улица Низами), рядом с театром, так вот, когда заканчивались репетиции, а вечером был спектакль, естественно, все приходили ко мне, я тогда уже жила отдельно от родителей. Мама в субботу и в воскресенье "загружала" мне холодильник таким количеством еды, что хватало на неделю. Я всегда спрашивала, зачем так много, на что мама отвечала: "А то я не знаю, придут твои артисты и все съедят". Так что, все неизменно собирались у меня. Потом уже, когда сын учился в университете, его друзья приходили, я всех принимала, и дни рождения отмечали и праздники.

К огромному сожалению, в этом году и Пасху, и Новруз байрам, и день рождения Сафика (прим. - 27 июня), а теперь и мой ввиду карантина отмечаем только вдвоем. Сафик меня во всем поддерживает, за 30 лет нашего совместного союза у нас, конечно, сложились определённые традиции.

- Зачастую, делая интервью с юбилярами, спрашиваю, что для них значит возраст. Но, видя вашу жизнерадостность, оптимизм, отношение к жизни, эти вопросы отпадают сами собой.

- Возраст – это просто цифры, важно ведь состояние души. И потом, актрисе всегда 18, и не на один год больше. Скажу честно, профессия накладывает отпечаток, когда очень тяжело заболела, всем говорила, что меня спас Бог и театр. Потому что театр, сцена, действительно обладают какой-то магической силой. Вот приходишь на спектакль, а у тебя зуб болит, но как только выйдешь на сцену - зубная боль проходит. Совершенно необъяснимые вещи, но это действительно так.

Порой встречаю своих школьных друзей, они меня останавливают, приветствуют, а я смотрю, вспоминаю, думаю - как же они постарели, а я вот себя чувствую молодой (улыбается). Я стараюсь быть оптимистом, просто в период карантина очень скучаю по театру по коллегам, так хочется всех увидеть, со всеми пообщаться. Думаю, что в ближайшее время ситуация разрешится и мы все обязательно встретимся. Надо же было, чтобы я - ровесница Победы в Великой Отечественной войне попала на карантин.

- Евгения Степановна, 57 лет назад судьба привела вас в русский драматический театр имени Самеда Вургуна. За эти годы вы никогда не изменяли своему театру?

- Никогда! В трудовой книжке у меня одна запись. Был период, сложное время в 90-е годы, когда некоторые мои коллеги уезжали. Я же сказала - нет, отсюда никогда не уеду – это моя родина, моя земля, мой театр. Своему театру никогда не изменяла, и думаю, что уже и изменять не стоит. Слишком много лет отдано…

Я играла Раневскую в спектакле "Вишнёвый сад", продавая свое имение, она окидывает взглядом дом и говорит: " Сколько видели эти стены!". Так я и про свой театр могу сказать – сколько было всего, какие талантливые люди работали, как мне повезло, когда я совсем молодая, 17-летняя девочка, первокурсница попала в театр. Меня здесь учили, помогали, как много мне здесь дали.

Признаюсь, никогда не могу себе позволить опоздать на репетицию, прийти поздно на спектакль, не выучить текст – это все у меня от того театра, в который я пришла совсем девочкой. Был у нас такой актер – народный артист Пётр Борисович Юдин, когда я пришла в театр ему было где-то лет за семьдесят. Как только входила женщина, будь то актриса, или уборщица, он вставал и кланялся, если кто-то ему шел навстречу он всегда снимал шлюпу. Это тот театр, который навсегда остался в моей памяти, я стараюсь сохранить его. Я с большим уважением отношусь к нашей молодежи, они очень талантливые, способные. Некоторые актеры взрослые бурчат на них, мол, те поздно приходят, текст порой не учат. Но я молодежь понимаю, ведь у них совсем другая жизнь, не такая как у нас. Сейчас ритм другой, они живут в сложное время, и естественно это порождает то, чего я себе позволить в то время не могла – например, зайти в репетиционный зал после режиссера…

- Вы сказали сложность, в чем по-вашему она проявляется?

- Мне кажется, сейчас у молодежи нет идеалов. Каждый вправе на то, что по его мнению, он имеет основание. Пройти мимо не поздороваться, огрызнуться. Когда я пришла в театр, я училась у старших товарищей, и пыталась им подражать, ко всему относиться по-доброму. Сейчас молодежь живет в другой системе координат, и тут ничего не поделаешь - это другое время, прогресс…

- Кстати, в этом году юбилей не только у вас, свое 100-летие отметит Азербайджанский государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна.

- 20 декабря наш театр будет праздновать свое 100-летие. Мне в этом году 75 лет и еще исполняется 57 лет с того дня, как я впервые пришла в театр. 75 и 57 – зеркальное число...

- Скажите, в магию чисел верите, и есть ли любимое, которое приносит удачу?

- Верю, и люблю цифру 13. Потому что родилась 13 числа, когда поступала в институт мне выпал билет номер 13, и 13 апреля меня взяли в театр. Для меня это счастливое число.

- А что вас больше всего привлекало в профессии актера, почему выбрали для себя этот путь?

- Все началось еще в детстве - я заворачивалась в тюлевую занавеску, надевала мамины туфли на каблуках, и говорила: "Выступает артистка Евгения Невмержицкая!"…

- "Народной артисткой" себя не называли, многие так делают еще в детстве?

- Нет, тогда нет (улыбается). Я не очень тщеславный человек, хотя это моей профессии не должно сопутствовать. Я как то всегда очень спокойно относилась ко всем званиям и регалиям. Просто честно, с любовью и преданностью делала свое дело, и в результате получилось все...

Так вот, потом в школе я посещала драмкружок, играла в постановках, читала стихи. Мечта стать актрисой была с детства, только окончив школу, подала документы в театральный институт (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Мама и папа у меня были медики, и очень хотели, чтобы я поступала в медицинский. Но узнав, что я твердо решила идти театральный, уже не сопротивлялись моему выбору.

На экзамен пришла в платьице, в котором была на выпускном, волосы у мня были тогда пепельные, длинные. Вышла перед приемной комиссией, руководителем курса был Рза Тахмасиб, он на меня посмотрел и спрашивает: "Девочка, ты откуда, ты чья?". Я так растерялась и выдала: "Мамина и папина". Вся комиссия рассмеялась.

Экзамены я сдала – творческий и по предметам, и меня приняли в институт. Педагоги были замечательные – Рза Тахмасиб, Петр Жариков, Иван Жданов.

- Евгения Степановна, а вы сами преподавательской деятельностью заняться не хотите?

- На это тоже должен быть дар. Я могу, предположим, молодым коллегам что-то подсказать в процессе репетиций, но, чтобы учить - нет. В силу своего опыты, могу поделиться знаниями, сказать, где и на что необходимо сделать ударение, чему уделить внимание. Но, у меня немного не тот характер, чтобы преподавать.

- В театре вы создали целую галерею ярких образов, вами сыграно более 120 ролей, но в кино у вас не так много работ. С чем это связано?

- Кино, на мой взгляд, это ремесло, а театр - это творчество. В кино может быть десять дублей, неправильно произнесла фразу - переснимут, вырежут, сделают монтаж. А театр это сиюминутное, никогда не один спектакль не повторяется. Немало зависит и от зрителей, пришедших в день показа, мы ведь очень много отдаем туда, в зал, но и мы оттуда берем очень много. Конечно, актер не имеет права выходить на сцену со своими проблемами. Я похоронила маму, и после похорон пришла играть спектакль. Похоронила сына, мы были в Москве на декаде азербайджанского искусства, и я играла комедию… Как играла - не помню, но я играла, говорила текст, выполняла все мизансцены. Это такая профессия…

У художников остаются картины, у актеров кино - фильмы, хорошо, что и у нас в театре сейчас тоже делают записи спектаклей. А ведь раньше нас не снимали, и сколько спектаклей ушло, которые не зафиксированы на пленку.

Мы живем на сцене, отдаем свою энергию, чувства публике. Играя "Афинские вечера" у меня будто полжизни проходит, когда зал плачет вместе со мной, понимаю, что театр я никогда не променяю ни на что.

Поэтому для меня и кино не так важно как театр, хотя предложения поступали. Эльдар Гулиев приглашал после участия в фильме "Главное интервью", снималась я в "Ромео, мой сосед", но там были массовые сцены. Снималась в "Адвокатских историях" меня пригласила Ульвия Кенуль, я к ней очень хорошо отношусь, она талантливая.

А так я отказывалась сниматься, и потом я была настолько загружена в театре, что мне было не до кино. У нас раньше у каждого актера была норма, у меня она составляла 23 спектакля в месяц. Так при норме 23 спектакля я играла в месяц 32 постановки – это были и дневные и вечерние показы, поэтому на кино у меня просто не было времени.

Хотя, чувствую, что могла бы работать в кино. Ведь, что главное в актерской профессии – как для кино, так и для театра – это органика.

- Евгения Степановна, у вас столько воспоминаний об учителях, актерах, которых уже нет с нами. Скажите, никогда не задумывались написать мемуары?

- Нет, я человек нетщеславный. Мне есть, что рассказать, я могу вспомнить, поделиться этим, а так, чтобы сесть все это записать... Я даже никак не могу подготовить альбом со своими фотографиями из спектаклей. Наверное, написать мемуары не смогла бы, я в этом плане неамбициозный человек, нет во мне этого.

- Скажите, какой совет дали бы молодым людям мечтающим стать актерами.

- Просто надо честно относиться к своей профессии, честно выполнять свой долг. Иначе ничего не получится, не будет никакого результата. Ну и хорошо бы к этому иметь какие-то способности. Надо чувствовать можешь ты это или нет. Каждая роль ведь отбирает кусочек сердца, каждая роль – это пол-литра крови.

Моя приятельница как-то после одной из моих премьер спросила: "Как тебе удалось так похудеть?". А я не худела - просто репетировала.

Наша профессия очень сложная, не каждому дано. Многие хотят стать актерами, но порой даже не задумываются о том, что у артистов бывают инфаркты на сцене, некоторые умирали во время выступлений. Это тяжелый труд, эту профессию необходимо очень любить всей душой, чтобы стать актером надо быть готовым отдать все, иногда у людей не складывается личная жизнь.

- Евгения Степановна, в чтобы вы сами себе пожелали на день рождения?

- Я желаю не только себе, но и всем - чтобы мы прошли этот период пандемии, чтобы все были живы, здоровы, чтобы опять пришли в театр, чтобы улыбались, могли обнять и пожать друг-другу руки. Я желаю только одного, чтобы все это закончилось и закончилось благополучно.

Trend Life поздравляет народную артистку, ведущую актрису Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Евгению Невмержицкую с юбилеем, и желает дальнейших творческих успехов, вдохновения, крепкого здоровья и благополучия!

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)