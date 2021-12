Азербайджанская участница "Детского Евровидения" раскрыла подробности подготовки (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 19 декабря на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже (Франция) пройдет 19-й международный конкурс песни "Детское Евровидение". На конкурсе Азербайджан представит юная исполнительница Сона Азизова.

Она хорошо знакома зрителям по вокальному проекту Səs Uşaqlar и Международному детскому музыкальному фестивалю "ЗИМА", а сейчас юная артистка готова покорить Европу. В интервью Trend Life Сона Азизова рассказала о подготовке к конкурсу.

- Сона, до старта "Детского Евровидения-2021" осталось совсем мало времени, поделись, как проходит подготовка к конкурсу?

- Признаюсь, с нетерпением жду 19 декабря. Интенсивно занимаюсь вокалом, театральным искусством, репетирую на ITV (прим. - Общественного телевидения Азербайджана - является национальным вещателем конкурса песни "Евровидение"). Также я участвую в съемках различных передач и видеороликов, даю интервью и, конечно же, все это сопровождается примерками в ателье.

- Расскажи о конкурсной песне, какой посыл она несет, что лично для тебя значит.

- Песня написана в жанре поп-баллады. Лично я вижу в ней много света, добра и благородства. Чтобы выбрать песню для конкурса, объявили прием композиций до 10 сентября, затем из всех заявленных песен были отобраны четыре. Эти четыре композиции я исполнила и предоставила на выбор фокус-группы, состоящей из 50 человек. Большинству понравилась песня One Of Those Days. Ее авторы – Мария Броберг, Франсиско Фарией, Мартин Вийк, Хампус Эврениус. В написании азербайджанской версии принимали участие Джавид Шахбасбеков и я.

- Давай поговорим о клипе, где и как проходили съемки? Почему сделан акцент на черно-белом видео?

- Съемки клипа, или даже можно сказать, презентация моей песни проходили в Баку в павильоне ITV. В этом видео было принято решение сделать акцент на мне и на вокал, поэтому в нем отсутствуют отвлекающие моменты.

- Участвовать в конкурсах для тебя не ново, есть опыт в проекте Səs Uşaqlar и Международном детском музыкальном фестивале "ЗИМА". Поделись, как удается справляться с волнением, что сама себе говоришь перед выходом на сцену?

- Иногда мне кажется, элемент волнения придает изюминку любому выступлению. Я просто привыкла к этому. Порой мне даже его не хватает. Перед выходом на сцену нет необходимости что-то говорить, все будет сказано самой музыкой…

- На твой взгляд, на "Евровидении" главное - победа или участие?

- Учитывая, что в конкурсе принимают участие победители и исключительно наилучшие детские голоса, то ответ – участие.

- Подготовка к конкурсу идет полным ходом, а как же учеба в школе, наверняка приходится пропускать занятия?

- Не без этого, вы правы, приходится иногда пропускать занятия, но я обязательно все наверстаю. Все одноклассники очень рады за меня и дружно поддерживают.

- Какие у тебя увлечения помимо музыки, как проводишь свободное время?

- Обожаю спорт, увлекаюсь чеканкой по меди, рисованием и танцами, иногда просто хочется выехать на природу и подышать свежим горным воздухом, ну, или морским.

- В преддверии конкурса, наверное, получаешь много советов от наставников и преподавателей. Скажи, какой на твой взгляд самый главный?

- Члены команды и близкие говорят, что зрители должны поверить мне и тому посылу, который я несу.

- В 2021 году конкурс пройдет в Париже, одном из самых красивых городов мира. Если будет время, какие достопримечательности города ты хотела бы посетить?

- Признаюсь, очень хочется подняться на Эйфелеву башню и спеть оттуда One Of Those Days. Вообще мне нравится путешествовать, знакомиться с достопримечательностями, с культурой другой страны, узнавать традиции и обычаи. Я была в Великобритании, Грузии, Турции, Румынии, Чехии и других странах.

- Кто поедет в Париж поддержать тебя на конкурсе?

- В первую очередь, мои близкие, команда. Безусловно, я буду ощущать силу и поддержку азербайджанцев всего мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)