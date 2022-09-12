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Тахмина Рафаэлла показала историю азербайджанской матери на Венецианском кинофестивале (ФОТО)

Интервью Материалы 12 сентября 2022 17:35 (UTC +04:00)
Тахмина Рафаэлла показала историю азербайджанской матери на Венецианском кинофестивале (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках 79-го Венецианского кинофестиваля представлен полнометражный фильм азербайджанского режиссера Тахмины Рафаэллы "Бану". В полнометражной кинокартине рассказывается история женщины, борющейся за опеку над сыном. События разворачиваются на фоне 44-дневной Отечественной войны.

Тахмина Рафаэлла – актриса, сценарист, режиссер, она снялась в ряде азербайджанских и зарубежных фильмов, среди них "Надине", "Черный список", "Ичери Шехер", "Guilt ("Чувство вины") и "The Last Recollection" ("Последнее воспоминание"). Выступила в качестве режиссера, сценариста и продюсера фильма "Qadın" ("Женщина").

В беседе с Trend Life Тахмина Рафаэлла, которая проживает и работает в США, рассказала о кинокартине "Бану", о том, как проходила работа над фильмом.

- Тахмина ханум, на Венецианском кинофестивале состоялся показ вашего фильма "Бану". Скажите, какие отзывы картина получила от профессионалов и зрителей?

- Пока еще рано говорить об оценках. Да, ко мне подходили люди, мы говорили о фильме, и то, что на данный момент я слышала от критиков и публики - была позитивная оценка. Однако, считаю, время покажет, какие в целом будут рецензии на кинокартину.

- Фильм был снят в рамках программы грантов Biennale College Cinema. Расскажите немного о ней?

- В рамках кинофестиваля проводится программа Biennale College Cinema, в год организаторы выбирают четыре сценария, которым присуждают грант, на эти деньги снимается фильм. У нас изначально был готов сценарий фильма, работа над ним была завершена до получения гранта, а после – мы уже приступили к съемкам.

- В фильме вы выступили в качестве режиссера, а также исполнили главную роль. Скажите, трудно было совместить две эти профессии?

- Очень нелегко совмещать два дела. Считаю, когда фильм короткометражный – сложно, а если кинолента полнометражная, как в нашем случае, то еще труднее. К тому же, в фильме я исполняла главную роль. Однако, когда любишь дело которым занимаешься и есть огромное желание работать, все трудности преодолимы, особенно, если рядам хорошая, опытная команда.

- Кинолента затрагивает социальную тему – лишение матери опеки над ребенком. На ваш взгляд, фильмы социальной направленности актуальны в наше время?

- Социальные темы в кино - не новое веянье. Подобные темы всегда были актуальны в кино. В разные времена в обществе затрагиваются определенные острые вопросы, которые и отражаются в кино. Думаю, потребность у зрителей в таких фильмах есть, они должны видеть это на экранах, задуматься о проблемах, о которых, может, в силу ряда причин не хотят говорить, или боятся.

- Тахмина ханум, поделитесь впечатлениями от участия в Венецианском кинофестивале. Наверное, для каждого режиссера, актрисы участие в столь престижном кинофоруме имеет большое значение?

- Конечно, для каждого члена нашей команды участие в фестивале стало большим счастьем и очень значимым событием, к тому же прекрасный опыт. Почти весь актерский состав фильма поехал на Венецианский кинофестиваль. Лично для меня было важно, чтобы на кинофестивале присутствовала наша команда, так как фильм- это совместная работа, мы все вместе его создавали.

- Скажите, планируется ли показ фильма в Баку?

- Мне сложно сейчас об этом говорить, пока слишком рано. Но очень бы хотелось, чтобы в Азербайджане на больших экранах состоялся показ "Бану". Надеюсь, у нас получится это организовать.

Отметим, что главные роли в фильме "Бану" исполнили Тахмина Рафаэлла, Мелек Абасзаде, Заур Шафиев, Джафар Гасан, Кабира Гашимли и Эмин Аскеров.

Тахмина Рафаэлла показала историю азербайджанской матери на Венецианском кинофестивале (ФОТО)
Тахмина Рафаэлла показала историю азербайджанской матери на Венецианском кинофестивале (ФОТО)
Тахмина Рафаэлла показала историю азербайджанской матери на Венецианском кинофестивале (ФОТО)
Тахмина Рафаэлла показала историю азербайджанской матери на Венецианском кинофестивале (ФОТО)
Тахмина Рафаэлла показала историю азербайджанской матери на Венецианском кинофестивале (ФОТО)
Тахмина Рафаэлла показала историю азербайджанской матери на Венецианском кинофестивале (ФОТО)
Тахмина Рафаэлла показала историю азербайджанской матери на Венецианском кинофестивале (ФОТО)
Тахмина Рафаэлла показала историю азербайджанской матери на Венецианском кинофестивале (ФОТО)
Тахмина Рафаэлла показала историю азербайджанской матери на Венецианском кинофестивале (ФОТО)
Тахмина Рафаэлла показала историю азербайджанской матери на Венецианском кинофестивале (ФОТО)
Тахмина Рафаэлла показала историю азербайджанской матери на Венецианском кинофестивале (ФОТО)
Тахмина Рафаэлла показала историю азербайджанской матери на Венецианском кинофестивале (ФОТО)
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