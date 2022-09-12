Тахмина Рафаэлла показала историю азербайджанской матери на Венецианском кинофестивале (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках 79-го Венецианского кинофестиваля представлен полнометражный фильм азербайджанского режиссера Тахмины Рафаэллы "Бану". В полнометражной кинокартине рассказывается история женщины, борющейся за опеку над сыном. События разворачиваются на фоне 44-дневной Отечественной войны.

Тахмина Рафаэлла – актриса, сценарист, режиссер, она снялась в ряде азербайджанских и зарубежных фильмов, среди них "Надине", "Черный список", "Ичери Шехер", "Guilt ("Чувство вины") и "The Last Recollection" ("Последнее воспоминание"). Выступила в качестве режиссера, сценариста и продюсера фильма "Qadın" ("Женщина").

В беседе с Trend Life Тахмина Рафаэлла, которая проживает и работает в США, рассказала о кинокартине "Бану", о том, как проходила работа над фильмом.

- Тахмина ханум, на Венецианском кинофестивале состоялся показ вашего фильма "Бану". Скажите, какие отзывы картина получила от профессионалов и зрителей?

- Пока еще рано говорить об оценках. Да, ко мне подходили люди, мы говорили о фильме, и то, что на данный момент я слышала от критиков и публики - была позитивная оценка. Однако, считаю, время покажет, какие в целом будут рецензии на кинокартину.

- Фильм был снят в рамках программы грантов Biennale College Cinema. Расскажите немного о ней?

- В рамках кинофестиваля проводится программа Biennale College Cinema, в год организаторы выбирают четыре сценария, которым присуждают грант, на эти деньги снимается фильм. У нас изначально был готов сценарий фильма, работа над ним была завершена до получения гранта, а после – мы уже приступили к съемкам.

- В фильме вы выступили в качестве режиссера, а также исполнили главную роль. Скажите, трудно было совместить две эти профессии?

- Очень нелегко совмещать два дела. Считаю, когда фильм короткометражный – сложно, а если кинолента полнометражная, как в нашем случае, то еще труднее. К тому же, в фильме я исполняла главную роль. Однако, когда любишь дело которым занимаешься и есть огромное желание работать, все трудности преодолимы, особенно, если рядам хорошая, опытная команда.

- Кинолента затрагивает социальную тему – лишение матери опеки над ребенком. На ваш взгляд, фильмы социальной направленности актуальны в наше время?

- Социальные темы в кино - не новое веянье. Подобные темы всегда были актуальны в кино. В разные времена в обществе затрагиваются определенные острые вопросы, которые и отражаются в кино. Думаю, потребность у зрителей в таких фильмах есть, они должны видеть это на экранах, задуматься о проблемах, о которых, может, в силу ряда причин не хотят говорить, или боятся.

- Тахмина ханум, поделитесь впечатлениями от участия в Венецианском кинофестивале. Наверное, для каждого режиссера, актрисы участие в столь престижном кинофоруме имеет большое значение?

- Конечно, для каждого члена нашей команды участие в фестивале стало большим счастьем и очень значимым событием, к тому же прекрасный опыт. Почти весь актерский состав фильма поехал на Венецианский кинофестиваль. Лично для меня было важно, чтобы на кинофестивале присутствовала наша команда, так как фильм- это совместная работа, мы все вместе его создавали.

- Скажите, планируется ли показ фильма в Баку?

- Мне сложно сейчас об этом говорить, пока слишком рано. Но очень бы хотелось, чтобы в Азербайджане на больших экранах состоялся показ "Бану". Надеюсь, у нас получится это организовать.

Отметим, что главные роли в фильме "Бану" исполнили Тахмина Рафаэлла, Мелек Абасзаде, Заур Шафиев, Джафар Гасан, Кабира Гашимли и Эмин Аскеров.