Эмоции и символизм - необычный формат персональной выставки Эльдара Гурбанова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в галерее Zaman Art, расположенной в Ичеришехер, состоялось открытие персональной выставки заслуженного художника Азербайджана Эльдар Гурбанова. Экспозиция приурочена к 75-летнему юбилею мастера кисти.

В беседе с корреспондентом Trend Life художник рассказал о представленных на выставке работах, и интересном формате самой экспозиции.

- Эльдар муаллим, расскажите о произведениях, представленных на выставке.

- Выставка проходит в три этапа. Ввиду большого количества работ, в мастерской хранится 200 картин, для экспозиции мы отобрали 92 произведения. Но так как площадь галереи не позволяет их сразу все экспонировать, было принято решение представить их в три этапа. В первом - вниманию публики мы представляем произведения, написанные за последние годы, это картины разной тематики - пейзажи и портреты. 21 января состоится открытие второго этапа выставки, где будут выставлены работы, посвященные событиям 20 Января. В них описаны трагические события тех дней, переживания и боль… Третий этап, посвящен женскому празднику - 8 Марта, там я представлю женские портреты. В целом моя персональная выставка продлится три месяца.

- Выставка приурочена к Вашему юбилею?

- Признаюсь, я вообще не планировал отмечать юбилей и не думал проводить персональную выставку. Изначально поступило предложение от галереи Zaman Art по организации коллективной выставки с участием нескольких художников. В ходе обсуждений у одних на этот период не было времени, у других не получалось по каким-то другим причинам… Тогда и приняли решение провести мою персональную выставку, и отметить открытие галереи.

- Но для Вас открытие персональной выставки событие волнительное?

- За мою творческую деятельность у меня было много персональных выставок. Кстати, перед этой меня тоже многие спрашивали: "волнуешься?" (улыбается). На что я отвечал, что уже вышел из того возраста, когда испытывают волнение. Сейчас мне интересно посмотреть на свои работы, так скажем, со стороны, в галерейном пространстве. И еще я безусловно рад встрече с друзьями, коллегами, возможности поговорить, пообщаться.

- Эльдар муаллим, над чем сейчас работаете, какие у Вас творческие планы?

- Никогда не планирую, я человек эмоциональный, если меня что-то затронуло - пишу. А планировать, делать эскизы - никогда этим не занимался. Конечно, это против академического мышления, но у меня вот так… Когда ко мне приходит вдохновение, вернее даже какая-то тема, я и начинаю писать.

- Вы сказали вдохновение, а от чего или кого его получаете?

- Наша жизнь настолько интересна, что любая вещь может "захватить". Но повторюсь, я не ищу тему - она сама приходит. И когда тема мне нравится, то обязательно приходит и муза.

- Но ведь в Вашем творчестве важное место занимают женские образы…

- Да, безусловно, женщины - самые очаровательные создания на земле.

Отметим, что на первом этапе персональной выставки заслуженного художника Азербайджана Эльдар Гурбанова представлено 25 картин. Среди них - натюрморты, пейзажи, портреты, абстрактные работы. Цветовое решение картин художника завораживает своей эмоциональностью и символичностью.

Эльдар Гурбанов родился и вырос в Баку. В 1969 году окончил факультет живописи Художественного училища имени Азима Азимзаде в Баку, в 1986 году - Азербайджанский педагогический институт (сейчас - Азербайджанский государственный педагогический университет). С 1979 года член Союза художников Азербайджана.

Первая персональная выставка художника состоялась в 1987 году в Баку. Работы Эльдара Гурбанова были представлены в Чехии, Болгарии, Польши, Мексике, Франции, Италии, Турции, Германии, США и ряде других стран.