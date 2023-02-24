Мы будто попали в город, подвергшийся бомбардировкам – азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы о спасательной операции в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 6 февраля 2023 года весь мир ужаснулся от страшной вести о разрушительном землетрясении на юге Турции, а затем с содроганием сердца следил за проведением поисково-спасательных операций, за вызволением людей из под завалов и радовался кадрам воистину чудесных спасений.

Наряду с профессиональными спасателями в операциях по вызволению людей из-под завалов участвовали и альпинисты. Так, в спасательных операциях в Турции принимали участие известные азербайджанские альпинисты Ринат Рагимханов и Исрафил Ашурлы.

О том, почему к спасательным работам привлекают альпинистов, что происходило в первые дни в Турции после страшного землетрясения, и как нужно себя вести в экстренных ситуациях Исрафил Ашурлы рассказал в беседе с Trend Life.

- Исрафил муаллим, сколько дней Вы участвовали в спасательной операции в зоне, пострадавшей от землетрясения?

- Вместе с еще одним азербайджанским альпинистом Ринатом Рагимхановым мы принимали участие в спасательных работах в провинции Хатай с шестого февраля – со дня, когда произошло землетрясение, и до 10 февраля.

- Отправиться в зону, пострадавшую от разрушительного землетрясения была Ваша личная инициатива?

- Когда произошло землетрясение, мы находились в районе Эрзурума - это более 900 километров от места происшествия. Мы в составе азербайджанской команды участвовали в спортивном мероприятии - фестивале по ледолазанию и скалолазанию. Завершив часть, связанную с ледолазанием, утром шестого числа должны были вылетать в Измир, но узнав о произошедшей трагедии, и я, и Ринат приняли решение отправится в зону бедствия, присоединившись к группе турецких альпинистов. Это была наша личная инициатива, мы ни с кем не согласовывали это заранее. Считаем, что выполнили свой гражданский долг по отношению к братскому народу Турции.

Решение приняли вместе с нашими турецкими друзьями-альпинистами, которые кстати имели опыт работы в подобных ситуациях - и это нам очень сильно помогло. Для меня и Рината, не имевших прежде опыта работы при устранении последствий землетрясения, это было важно.

- Даже рассматривая фото и –видеокадры с места происшествия, охватывает ужас… Что испытали Вы, когда только приехали туда?

- Выехав рано утром из небольшого городка Узундере, расположенного под Эрзурумом, мы потратили весь день, чтобы добраться до Хатай. Дороги в районе Эрзурума вплоть до Диярбакыра были занесены снегом, одна из машин улетела в кювет, нам пришлось потратить время, чтобы ее оттуда достать. Ближе к Малатьи водитель второй машины не заметил образовавшиеся на асфальте после землетрясения трещины, и на полной скорости угодил в одну из них, повредив передние колеса. Нам пришлось оставить машину на дороге, и уплотнившись в двух оставшихся автомобилях, продолжить путь. На место мы прибыли уже около одиннадцати часов ночи. Город был обесточен, все, что мы видели, было либо в свете фар, либо освещалось лунным светом. Взор поражало все, кругом были руины, контуры покосившихся домов. Люди стояли на улице, кутались в одеяла, если была возможность, то разводили костры. Картина была ужасающая, будто мы попали в город, подвергшийся бомбардировкам. Но весь масштаб, весь ужас мы увидели только утром следующего дня, когда взошло солнце...

- Скажите, почему к спасательным операциям привлекают альпинистов, какие навыки необходимы?

- В горах зачастую происходят различные непредвиденные ситуации, которые могут повлечь за собой несчастные случаи. Если есть спасательная служба, то на помощь приходят профессиональные альпинисты-спасатели, если таковой нет, то первую помощь осуществляют альпинисты, которые находятся поблизости. Профессиональные альпинисты как правило проходят дополнительное обучение, включающее в себя правила оказания первой помощи, специальную подготовку, связанную с тем, что может произойти горах - это извлечение людей из трещин, оказание помощи попавшим под камнепад, извлечение из под лавины, различные виды переноски людей, находящихся в критической ситуации, получивших переломы и повреждения, в том числе и эвакуация при помощи вертолета с использованием специального металлического троса. Кроме того, альпинисты хорошо и быстро мобилизуются, психологический порог у нас гораздо выше, чем у простых людей, так как мы находимся в ситуациях, при которых постоянно нужно быть готовым к незапланированным ситуациям, и действовать в данных обстоятельствах очень быстро.

Мы понимаем, что архиважный момент – это вопрос времени. Если ты задерживаешься, то спасательные работы, где еще можно кого-то спасти, могут превратиться в поисковые, когда ты уже ищешь тела. Можно сказать, что тот, кто является опытным альпинистом, прошел специальное обучение и имеет определенный опыт – своего рода спасатель. Некоторые из нас проходят обучение по программе "Спасение в горах". Из нас формируют добровольческие спасательные отряды. Если в горах кто-то терпит бедствие, мы оставляем все планы на восхождение и немедленно оказываем помощь попавшим в беду.

- Были ли там альпинисты из других стран?

- В спасательном отряде помимо нас был альпинист из России, который выехал на место сразу вместе с нами, а двумя днями позже к нам присоединились еще два альпиниста из Кыргызстана.

- Скольких людей удалось спасти Вашему отряду? Поддерживаете ли с ними контакт, как они себя чувствуют на данный момент?

- В общей сложности нашему отряду удалось спасти десять человек. Девять пострадавших мы извлекли из под завалов и одного - сняли с последнего этажа знания. Там рухнули лестничные пролеты, он не мог спуститься, пришлось подниматься к нему на подъемном кране.

К сожалению, одна женщина, которую мы извлекли из под завалов и передали медикам, наверное, через час, как ее увезла скорая помощь, скончалась. А самый первый человек, которого мы спасли - Уфук Байрактар недавно опубликовал видео на своей странице в Instagram, что он здоров. И самое главное, нам удалось в полном составе спасти семью - двухмесячного грудного ребенка, его родителей – отца, мать, а также и бабушку. Насколько я знаю, все они находятся в добром здравии.

- После землетрясения в Турции, многие специалисты дают рекомендации о том, как и что необходимо делать в подобных ситуациях. Что могли бы добавить Вы?

- Хорошо иметь наготове все необходимые вещи - заряженный телефон, бутылку воды, это на тот случай, если не удастся покинуть здание. Нужно как можно быстро покинуть здание. Будучи снаружи, человек находится в безопасности. Важно знать, что в пострадавшее здание самим лучше не входить, могут быть афтершоки, а возможно и повторные толчки, которые могут привести к полному разрушению уже пострадавшего здания.