Замиг Гусейнов выступит с соло-концертом на сцене Театра оперы и балета (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 20 ноября в 19.00 состоится соло-концерт популярного исполнителя Замига Гусейнова под названием “Kaman”, сообщает Trend Life.

Замиг Гусейнов исполнит свои эстрадные хиты и произведения классиков Тофига Гулиева, Эмина Сабитоглу, Рауфа Гаджиева, Джахангира Джахангирова и других композиторов. Выступление артиста пройдет в сопровождении симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио.

Билеты продаются во всех кассах Баку, центрах Службы Asan и онлайн https://iticket.az. Телефон для справок - (012) 493 31 88.

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(Автор: Вугар Иманов)