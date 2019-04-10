Граф Монте-Кристо для азербайджанской певицы (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская исполнительница, участница турецкого вокального шоу O Ses Türkiye (аналога международного вокального шоу The Voice) Мина Гусейн презентовала новый видеопроект "Lay lay" ("Колыбельная"), сообщает Trend Life.

Поддержать молодую исполнительницу пришли ее коллеги - заслуженная артистка Азербайджана, певица и композитор Эльза Сеидджахан, исполнители Надир Гафарзаде, Севда Яхъяева, Эмиль Бадалов и другие.

Рассказывая о проекте, Мина Гусейн призналась, что эта ее первая работа после долгого творческого перерыва.

"Очень взволнована, впервые провожу подобную презентацию. Благодарна всем, кто в этот день рядом со мной. Хочу выразить признательность авторам композиции - музыку написал DJ Xalid , а слова - Камал Гарабасма (KQB). Думаю, эта песня станет началом нового этапа в моем творчестве", - рассказала певица.

Новый видеоклип Мины Гусейн, который снял режиссер Рафиг Рустамли, получился интересным, современным и динамичным. Певица предстает перед зрителями в новом, ярком образе.

После просмотра видеоклипа Эльза Сеидджахан отметила, что работа ей понравилась, но она хотела бы видеть Мину Гусейн в привычном образе.

Однако, молодая исполнительница не испытывает ностальгии по прошлому, и считает, что современному артисту нужно быть в поиске, менять как образ, так и экспериментировать с музыкальными жанрами.

"Да, несколько лет назад я завоевала большую аудиторию слушателей, у меня появилось много поклонников. Но, думаю, мне нужно работать над собой, идти вперед, чтобы слушателям было интересно", - отметила Гусейн.

В свою очередь, Надир Гафарзаде увидел Мину Гусейн героиней исторического романа XIX века, действие которого разворачиваются во Франции.

"Посмотрев видеоклип, подумал, что Мине очень подошел образ героини исторического романа, например, такого, как "Граф Монте-Кристо". Советую Мине следующий проект снять в стиле приключенческого романа, думаю, ей этот образ очень подойдет, да и зрителям будет интересно", - сказал певец.

(Автор: Джани Бабаева )

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