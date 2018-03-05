Азербайджанские женщины отмечают 8 марта (ФОТО)

5 марта 2018 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку - Ичери шехер - в Art Garden прошел праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню 8 марта, организованный общественным объединением "Региональное юридическое и экономическое просвещение", сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные представители культуры, искусства и науки, представители семей шехидов и ветеранов Карабахской войны, творческой интеллигенции.

Выступившие председатель общественного объединения Арзу Багирова, депутат Милли Меджлиса, поэтесса Ганира Пашаева, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова и другие отметили важную роль азербайджанской женщины в истории и современной жизни, активное участие во всех сферах общественно-политической, экономической и культурной жизни Азербайджана. Отметив роль азербайджанских женщин в обществе на современном этапе, которая растет с каждым днем, была подчеркнута успешная деятельность в государственном управлении, образовании, науке, экономике, здравоохранении, культуре и других важных сферах. Азербайджанская женщина как и всегда сегодня чувствует поддержку государства и своей активностью умеет добиться равноправной позиции в обществе.

Гостям была представлена концертная программа с участием исполнителей народных песен и мугама, классической и эстрадной музыки, женщинам преподнесены подарки.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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