В Азербайджане реализуется проект "Молодой ум" (ФОТО)

9 января 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку и Губе прошли очередные семинары в рамках проекта "Gənc Beyin" (Молодой ум), который реализуется организацией ASAN Könüllüləri при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ASAN Könüllüləri.

Проект, состоящий из серии семинаров и тренингов по психологии, направлен на защиту психологического здоровья молодежи. Главная цель - привить молодежи здоровый образ мышления, уменьшить психическое напряжение и обучить методам защиты от стрессов, способствовать формированию лидерских качеств и уверенности в собственных силах, оказание помощи молодым людям в общении со сверстниками и обучение ораторскому искусству. Автор проекта – Эльхан Шукюров.

Встречи прошли в интерактивном формате, были рассмотрены темы “Использование языка жестов”, “Эмпатия в общении”, “Манипуляции и способы защиты”, “Ежедневные методы по уменьшению стрессов” и “Агрессивное поведение”.

Участникам проекта были вручены сертификаты.

(Автор: Вугар Иманов)

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