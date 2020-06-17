Вылечившийся от коронавируса азербайджанский поэт: Это же не решение сложной математической формулы

Социум 17 июня 2020 18:00 (UTC+04:00)
Вылечившийся от коронавируса азербайджанский поэт: Это же не решение сложной математической формулы

БАКУ/Trend Life/ - У каждого человека должна быть культура не только общения, мысли, поведения, но и правил поведения в экстремальных ситуациях, в частности, в период пандемии коронавируса, сказал сегодня Trend Life вылечившийся от коронавируса азербайджанский поэт Шахрияр Дель Герани (Гаджизаде), который в данное время проходит амбулаторное лечение.

"Коронавирус – это реальность, а не миф, в который одни могут верить, а другие - нет. Это ощутимая болезнь, от которой страдаешь, борешься и в итоге либо вылечиваешься, либо умираешь. Все зависит от организма и методов лечения, тем более вакцина еще не изобретена.

Касаемо неверия в существование инфекции, в мире миллиарды придерживаются определенного религиозного вероисповедания. Кто-то может сказать верующему в церкви, синагоге или мечети "Почему ты здесь молишься?"? То есть, никто никому не мешает и все другу друга уважают. Самое высшее право человека в мире – это свобода и никто не может ее отнять. Я, например, боюсь заболеть, причинить страдания близким и родным, поэтому думаю о себе и о них. Если кто-то не верит – это его дело, но все должны уважать друг друга. Это говорит об элементарной культуре отношений между людьми. Тем более не требуется ничего сверхъественного, соблюдение карантина – это же не решение сложной математической формулы или физической задачи. Что здесь может быть непонятного? Носите маски, используйте дезинфицирующие средства, соблюдайте социальную дистанцию – вот и все!", - отметил Шахрияр Дель Герани.

По словам поэта, учитывая сложившийся опыт, можно ввести изменение в режим карантина, которое даст положительный эффект.

"В летние дни, как правило, Баку пустеет, многие уезжают в регионы. К сожалению, сейчас нет такой возможности, так как Оперативным штабом введены правила, которые необходимо соблюдать. Но в Баку большая плотность населения и это тоже повышает риск распространения коронавируса. Я предлагаю дать возможность уехать людям в регионы, к своим родным очагам, откуда они родом, и приехали в Баку жить или работать. Это значительно разгрузит город. А чтобы не произошло распространение коронавируса в регионах, необходимо обследовать тех, кто хочет уехать. Это предложение можно хорошо продумать и принять", – отметил поэт.

Шахрияр Дель Герани также поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня - 17 июня - в Азербайджане.

"Выражаю сердечную признательность всем врачам, которые вылечили меня от этой страшной болезни. На протяжении десяти дней я был в трех больницах и видел своими глазами героизм наших врачей, что в корне поменяло мое отношение к отечественной медицине в лучшую сторону. Желаю нашим врачам всех благ, дальнейшего повышения профессионализма, больше достойных работников для медицинской отрасли страны, чтобы все наши граждане лечились на родине, а не уезжали в другие страны. Отныне я спокоен, что могу доверить свою жизнь нашим врачам. Как гражданин, я испытываю гордость в связи с этим!", - подытожил он.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

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Вылечившийся от коронавируса азербайджанский поэт: Это же не решение сложной математической формулы
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