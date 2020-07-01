Смелостью и пулями не победить нашего врага – актер и телеведущий Олег Амирбеков

БАКУ/Trend Life/ - Наше государство предприняло достаточно правильные и важные шаги в борьбе с коронавирусом, но в эти трудные дни от социальной ответственности каждого гражданина зависит наше настоящее и будущее, сказал сегодня Trend Life актер Азербайджанского русского академического драматического театра имени Самеда Вургуна, телеведущий Олег Амирбеков.

"Коронавирус, по словам специалистов, это новый вид инфекции, поэтому в целом мире нет конкретных методов борьбы с этой тяжелой болезнью. Каждая страна опытным путем применяет соответствующие протоколы, все способы применяются ситуативно с учётом сложившихся обстоятельств. Как показали события, медицинская сфера даже в самых развитых стран не справляется с этой глобальной проблемой человечества, поэтому в мире миллионы заболевших и сотни тысяч жертв. К сожалению, некоторые не до конца понимают опасность пандемии, что приводит к резкому повышению числа зараженных и летальных исходов. Конечно, не во всем следует винить граждан. Возможно, что раньше времени ввели послабления. Но с другой стороны, очень многие наши граждане просили об этом и сейчас говорят, что это было неправильно. Надо понимать, что нет единого подхода к сложившейся ситуации. Более того, вызывает крайнее удивление, когда некоторые люди, даже образованные и интеллигентные говорят о каком-то мировом заговоре и "чипизации" населения", - отметил Амирбеков.

По его словам, в эти дни со стороны государства осуществлялась поддержка малого и среднего бизнеса и соответствующих структур.

" Будучи актером, одновременно, как ведущий различных мероприятий и участник съемок вхожу в число микропредпринимателей, которым государство также оказало помощь. Это факт! Более того, например, актеры нашего театра на протяжении трех месяцев не выходят на сцену, но мы все равно продолжаем получать зарплату. Также и в других государственных и бюджетных структурах, организациях и частном секторе. Ведь все это происходит при помощи государства. Почему некоторые не хотят это видеть? И еще надо понимать, сознавать и принимать, что жизнь поменялась. Я понимаю, что например, человек прожил 30, 40, 50 лет и ему трудно перестраиваться, но это необходимо сделать. Мы живем в период пандемии коронавируса, жизнь наша кардинально меняется со всеми вытекающими последствиями. Мы на протяжении этих месяцев фактически живем в состоянии войны с врагом, которого невозможно победить смелостью или пулями - только самодисциплиной и ответственностью перед обществом. Государство и врачи делают все для этого, а нам лишь следует выполнять простые правила карантина. Вместе с семьей, нас четверо и мама - заслуженная артистка Рита Амирбекова. Мы неукоснительно следуем карантинному режиму. И хотя у меня есть разрешение в период карантина выходить без смс, никогда этим не злоупотребляю, стараюсь оставаться дома, чтобы, не дай Бог, никого не заразить. Семья – это самое ценное, надо беречь близких и родных!", - добавил Олег Амирбеков.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)